Inserimento di documentazione relativa ad altro paziente nella cartella clinica

1. I fatti

Una ASL aveva notificato al Garante per la protezione dei dati personali un data breach che si era verificato presso la propria struttura sanitaria.

In particolare, l’azienda sanitaria sosteneva di aver inserito all’interno della cartella clinica che era stata consegnata ad un paziente, la documentazione che era riconducibile ad un diverso paziente della struttura sanitaria. Il paziente che aveva ricevuto la cartella clinica aveva quindi segnalato l’accaduto alla ASL e quest’ultima, dopo aver chiesto ed ottenuto la restituzione della cartella, aveva verificato che la stessa conteneva documentazione relativa a soggetto terzo e diverso rispetto a quello il cui nominativo era riportato nella cartella medesima.

Dopo aver verificato la cartella, la ASL aveva accertato che al suo interno erano presenti n. 30 pagine relative al paziente terzo: 3 pagine riconducibili al diario clinico, 15 pagine riconducibili alle terapie prescritte ed eseguite ed infine 12 pagine riconducibili allo storico delle diarie mediche e delle terapie prescritte e somministrate.

In considerazione di tale notifica del data breach, il Garante aveva avviato il procedimento per l’adozione delle misure sanzionatorie nei confronti della struttura sanitaria, ritenendo che la condotta da questa posta in essere costituisse una violazione della normativa privacy, invitando la struttura a inviare i propri scritti difensivi.

L’ ASL si era difesa sostenendo, in primo luogo, che i fatti oggetto della vicenda si erano svolti in un ospedale che era dedicato alla cura dei pazienti covid e per tale ragione era stata prevista una particolare procedura per la formazione delle cartelle cliniche. In particolare, una prima parte della cartella veniva elaborata in uno spazio separato rispetto a quello in cui veniva compilata e conservata la seconda parte della cartella; in un secondo momento, le due parti venivano assemblate e veniva così formata la cartella clinica definitiva. In considerazione di tale particolare modalità di formazione della cartella, secondo la struttura sanitaria, probabilmente si era verificato un errore materiale di uni degli incaricati, che aveva portato all’inserimento della documentazione relativa ad altro paziente terzo nella cartella oggetto della procedura in questione.

In secondo luogo, la struttura sanitaria faceva presenta al Garante che la suddetta procedura di formazione della cartella era stata abbandonata, in quanto ritenuta non più necessaria in considerazione della situazione pandemica.

Infine, la ASL evidenziava che era riuscita a recuperare la cartella clinica in questione e ad eliminare la documentazione del soggetto terzo ivi presente, mentre colui il quale aveva per errore preso visione di tale documentazione del soggetto terzo, aveva dichiarato di non aver estratto ulteriori copie e che avrebbe rispettato la segretezza circa i dati che avrebbe eventualmente appreso a causa dell’errore.

Potrebbero interessarti anche: