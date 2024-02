Ingiusto danno: cos’è la “minaccia grave” (art.612 c.p.)?

Come deve essere intesa l’espressione “minaccia grave” contenuta nel secondo comma dell’art. 612 cod. pen. A questo e ad altri aspetti del diritto penale si dedica il volume La Riforma Cartabia della giustizia penale

1. La questione: minaccia grave

La Corte di Appello di Genova confermava una condanna nei confronti di una persona imputata per il reato di minaccia, aggravato ai sensi del secondo comma dell’art. 612 e dell’art. 61, n.11, quater, cod. pen. e dell’art. 4, comma 2 e 3, I. 110 del 1975.

Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell'accusato che, tra i motivi ivi addotti, chiedeva che venisse sollevata questione di legittimità costituzionale in merito alla procedibilità d'ufficio prevista per il reato di cui all'art. 612, secondo comma, cod. pen., per contrasto di tale disposizione con l'art. 3 Cost. e col principio di ragionevolezza, posto che, in seguito all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, è stato introdotto il regime di procedibilità a querela per altri reati, ben più gravemente offensivi di beni giuridici rispetto al reato di minaccia grave.

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto manifestamente infondato.

Difatti, una volta premesso che, secondo la costante giurisprudenza del Giudice costituzionale, la discrezionalità del legislatore nella disciplina degli istituti processuali è ampia e insindacabile, con il solo limite della non manifesta irragionevolezza (ex multis, sentenze nn. 250 del 2018, 65 del 2014, 10 del 2013, 216 del 2013, 304 del 2012; ordinanze n. 48 del 2014 e n. 190 del 2013), gli Ermellini osservavano come tale limite non emergesse dall’esame della norma censurata, e ciò rendeva la prospettata questione di legittimità costituzione manifestamente infondata, vieppiù alla luce delle osservazioni difensive circa la mancata, o ridotta, offensività del reato in questione rispetto ad altri reati.

Difatti, a fronte dell’assunto difensivo secondo il quale la fattispecie incriminatrice in questione si caratterizzerebbe “solo” per “una violenza di carattere psichico da parte dell’agente”, la Corte di legittimità richiamava invece quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, con l’espressione “minaccia grave”, contenuta nel secondo comma dell’art. 612 cod. pen., il legislatore ha inteso dare rilievo al turbamento psichico che l’atto intimidatorio può cagionare nel soggetto passivo, demandando al prudente apprezzamento del Giudice la valutazione in ordine alla gravità della minaccia, anche sulla base del contesto in cui esse vengono pronunciate (Sez. 6, n. 35593 del 16/6/2015; Sez. 5, n. 8193 del 14/01/2019), e della verosimiglianza della lesione del bene della vita insito nella intimidazione con la quale se ne prospetti, alla vittima, la soppressione (Sez. 5, n. 8895 del 18/01/2021).

Orbene, ad avviso dei giudici di piazza Cavour, tali considerazioni erano di per sé sufficienti a mettere in discussione l’efficacia dell’avverbio “solo” con cui il ricorrente aveva inteso minimizzare la portata evidentemente offensiva del reato in parola.