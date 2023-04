Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la PA

2. Normativa sulla(e) inconferibilità



Il capo II “Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione” si compone di un solo articolo, il numero 3, che disciplina le ipotesi di inconferibilità di incarichi per condanne, per reati contro la pubblica amministrazione, con particolare riferimento a quelli previsti dal Titolo II, Capo I del codice penale, riconducendo l’effetto preclusivo anche a sentenze non passate in giudicato.

La norma si inserisce in un quadro normativo che già interviene in tale materia. Difatti la legge 27.03.2001, n. 97, recante “Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche”, all’articolo 3 “Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio”, prevede il trasferimento ad ufficio diverso a seguito di rinvio a giudizio di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici, ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater e 320 del codice penale e dall’articolo 3 della legge 09.12.1941, n. 1383. Nel caso di condanna, anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, per gli stessi reati, i dipendenti sono sospesi dal servizio (art. 4).

L’articolo 3 del D. Lgs. n. 39/2013 prevede che “a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

c) gli incarichi dirigenziali, interni ed esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale”.

Il secondo comma dell’articolo specifica che, nei casi di reati di cui all’articolo 3 comma 1, della legge 27.03.2001, n. 97, l’inconferibilità ha carattere permanente laddove sia stata inflitta come pena accessoria l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Nei casi, invece, in cui, sia stata inflitta una interdizione temporanea, l’inconferibilità ha la stessa durata dell’interdizione. Negli altri, casi (ai quali non seguono pene accessorie di interdizione dai pubblici uffici) l’inconferibilità degli incarichi ha la durata di cinque anni.

Il terzo comma prevede, per le condanne previste dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l’Inconferibilità di carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero nei casi in cui sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea dai pubblici uffici, l’inconferibilità ha la stessa durata della interdizione. Nei casi in cui alla condanna non segua come pena accessoria l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, l’Inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo, comunque, non superiore a cinque anni.

In tema di inconferibilità di incarichi, il legislatore ha definito due fattispecie distinte: una disciplinata, compiutamente, nel D. Lgs. n. 39/2013; l’altra prevista dall’articolo 1 comma 46 della legge n. 190/2012 che ha introdotto una diversa ed ulteriore fattispecie di inconferibilità, inserendo nel TUPI (D. Lgs. n. 165/2001) l’art. 35 bis rubricato “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”.

Per l’applicabilità delle ipotesi di inconferibilità, di cui al D. Lgs. n. 39/2013, il legislatore prevede la sussistenza dei seguenti requisiti di natura soggettiva e oggettiva:

· che l’incarico da conferire rientri nell’ambito soggettivo di applicazione del medesimo D. lgs. n. 39/2013;

· che vi sia un provvedimento giurisdizionale, seppure non definitivo, di condanna per uno dei reati rientranti nell’elenco previsto dall’art. 3 del d. lgs. citato.

Innanzitutto la norma dispone che per “coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti al capo I del titolo II dl libro II del codice penale, non possono essere attribuiti: (omissis)

c) gli incarichi dirigenziali interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale”.

È necessario, quindi, un provvedimento giurisdizionale, anche non definitivo, di condanna per uno dei reati rientranti nell’elenco di cui all’articolo 3 del D. Lgs. n. 39/2013 e in secondo luogo occorre verificare se l’incarico ricoperto dal soggetto rientri nell’ambito soggettivo di applicazione della norma.

Sono equiparate alle sentenze di condanna, per espressa previsione normativa (art. 3 comma 7 del decreto), anche le sentenze di applicazione della pena, ai sensi degli articoli 444 e 445 del c.p.p.

Ugualmente si ritiene di estendere l’ambito di applicazione dell’inconferibilità alle ipotesi di condanne pecuniarie comminate con decreto penale di condanna, quand’anche tale soluzione comporti criticità riferite alla durata dell’inconferibilità (vedasi infra).

Non è possibile, tuttavia, stante l’attuale normativa applicare la fattispecie dell’inconferibilità, di cui all’art. 3 del D. Lgs. n. 39/2013, alle ipotesi di condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria (multa). La difficoltà nasce dall’impossibilità di convertire la sanzione pecuniaria in periodo di reclusione al fine di determinare la durata dell’inconferibilità derivante dalla sentenza.

A nulla rileva che la pena sia stata condizionalmente sospesa. Difatti, l’ANAC, in plurime decisioni (cfr. delibera n. 1292 del 23.11.2016; n. 1201 del 18.12.2019; n. 427 del 14.09.2022) ha indicato come l’inconferibilità non rientri nella categoria delle misure sanzionatorie, penali o amministrative, ma attenga ad uno status soggettivo, in cui viene a trovarsi colui che è stato condannato, per uno dei reati previsti dal capo I, titolo II, libro II del codice penale, anche se la pena è stata sospesa (in senso conforme anche Consiglio di Stato, sentenza n. 6538 del 25.07.2022).

Tale misura assolve ad una funzione di prevenzione della corruzione e di garanzia dell’imparzialità dell’amministrazione e, di conseguenza, non subisce gli effetti indicati dall’art. 166 c.p. (Parere ANAC n. 5020/2022).

Il secondo elemento della fattispecie di inconferibilità è dato dalla natura dell’incarico.

Nella definizione del perimetro soggettivo di applicazione della fattispecie sovviene l’articolo 1 comma 2 del decreto ai commi ai commi j) e k).

Per il comma j, sono da intendersi “«incarichi dirigenziali interni», “gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell’ amministrazione che conferisce l’incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione”, mentre per il comma k) per «incarichi dirigenziali esterni» devono intendersi “gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni”.

L’ANAC, con plurime pronunce, ha ricondotto in siffatte tipologie:

– gli incarichi conferiti, negli enti locali, ai sensi dell’art. 110 comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 267/2000;

– gli incarichi di posizione organizzativa, nell’Ente Locale, di Comandante della Polizia Locale (Delibera ANAC n. 306 del 01.10.2020; Orientamento ANAC n. 4 del15.05.2014);

– gli incarichi di Presidente di ordini e collegi professionali, anche territoriali, quando agli stessi siano attribuiti in via generale poteri di natura amministrativa oppure specifiche deleghe gestionali dirette che attribuiscano funzioni di natura analoga (Delibera ANAC n. 782 del 07.10.2020).



2.1 Applicazione del periodo di inconferibilità

Particolare interesse assume il tema della decorrenza del periodo di inconferibilità.

In questi casi, in mancanza di una dichiarazione da parte del dipendente che consenta all’Ente datoriale di acquisire conoscenza della condanna e considerato che non è possibile fare affidamento sulle comunicazioni ad opera della cancelleria del Tribunale all’amministrazione di appartenenza (art. 154 ter disp. att. c.p.p.) che nella maggior parte dei casi sono disattese, l’ANAC ritiene che il periodo di decorrenza dell’inconferibilità inizi non dalla data di emanazione della sentenza, ma dalla data in cui l’amministrazione ne ha avuto piena conoscenza, a nulla rilevando le informazioni rinvenute a notizie provenienti dai mezzi di comunicazione. Il dies a quo non può che individuarsi nel primo atto dal quale sia possibile evincere la conoscenza da parte dell’amministrazione “successiva” alla situazione di inconferibilità stessa. (vedasi AG/27/15/AC del 01.04.2015; Delibera n. 157 del 27.02.2019). Tale orientamento va letto alla luce dei principi costituzionali, oltre che della ratio sottesa alla disciplina delle inconferibilità contenuta nel D. Lgs. n. 39/2013.



