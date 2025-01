Il verbale di accertamento – Scheda di Diritto

2. Tipologie di verbale



1. Verbale amministrativo

Utilizzato per documentare violazioni amministrative, come infrazioni al Codice della Strada o norme in materia di sicurezza sul lavoro.

Esempio: Il verbale di contestazione di una multa stradale per eccesso di velocità.



2. Verbale tributario

Redatto dagli organi di controllo fiscale (es. Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza) per accertare violazioni tributarie, come l’omessa dichiarazione dei redditi o la mancata emissione di scontrini fiscali.

Esempio: Verbale di constatazione per un accertamento fiscale.



3. Verbale penale

Riguarda fatti che costituiscono reato e viene redatto, ad esempio, durante attività di polizia giudiziaria.

Esempio: Il verbale di sequestro redatto durante un’indagine.



4. Verbale ispettivo

Redatto dagli ispettori del lavoro o dagli organi di vigilanza in materia di sicurezza per accertare violazioni delle norme lavorative o sanitarie.

Esempio: Verbale di accertamento per lavoro sommerso.