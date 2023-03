Il divorzio e le sue vicende in Italia

2. I primi divorzi in Italia



Il 29 dicembre del 1970 fu il Tribunale di Modena che applicò per primo la legge sul divorzio, permettendo a Luisa Benassi di sciogliere il suo matrimonio.

Una pioniera, una donna coraggiosa, una “donnaccia” come qualcuno la definì per essersi svincolata dai doveri coniugali.

I disappunti furono molti, innumerevoli le offese e i giudizi che ricevette quando, a quei tempi, c’era ancora chi considerava il divorzio una cosa inaccettabile.

La donna, che all’epoca aveva 25 anni e un figlio di 7 si sentiva intrappolata in una gabbia dalla quale rischiava di non liberarsi.

Nonostante questo, con l’emanazione della legge sul divorzio ha scelto di diventare libera, non più subordinata al ruolo di moglie, come la società del tempo voleva.

Non fu facile per lei che si ritrovò senza il supporto della famiglia e dei conoscenti.

All’epoca divorziare era scandaloso e inconcepibile, in molti parlarono male di lei, guardandola dal basso verso l’alto tra le strade e i vicoli di Castelvetro.

La voglia di libertà era più forte di ogni paura, perché al suo fianco c’era un marito che non amava più.

Un uomo che non la faceva sentire amata e che la consumava da dentro, e lei riuscì a uscire da quella prigione recandosi in Tribunale per firmare le carte del divorzio.

Nonostante l’esperienza di una vita coniugale infelice, Luisa Benassi non ha smesso di credere nell’amore o nell’istituzione del matrimonio.

Come lei stessa ha dichiarato in un’intervista concessa al quotidiano Libero, ha ritrovato l’amore ed è convolata a nozze un’altra volta, come sostiene lei, con la persona giusta.

Luisa Benassi non è stata l’unica a vedere nel suo divorzio una seconda possibilità, un cambiamento e un miglioramento della sua vita.

Lo stesso è accaduto a Tina Rocci, una delle prime donne divorziate in Italia, la quale vicenda è stata raccontata dal Centro donna Padova.

Anche Tina quando è salita sull’altare era molto giovane, aveva vent’anni.

Nonostante fosse invasa da dubbi e incertezze, si lasciò convincere dal fatto che si trattava dell’ansia prematrimoniale, quella che di solito invade le spose, e decise di convolare a nozze con il suo fidanzato.

I suoi sospetti furono fondati.

Non volle molto perché si rendesse conto che suo marito era in realtà un estraneo, un uomo con il quale non condivideva niente.

A volte evadeva, ma la sua unica alternativa era quella di trascorrere del tempo a casa dai genitori.

Alla fine, con l’approvazione della legge del divorzio in Italia, Tina Rocci vede la sua possibilità di salvezza, la chiave d’oro che le permise di uscire dalla stanza della sua prigione.

Il 7 gennaio 1971 Tina si presentò in Tribunale insieme a suo marito e, consensualmente, espressero il desiderio di sciogliere il loro matrimonio, e così fecero.

Anche in questo caso Tina non aveva perso la fiducia nell’amore, aveva sposato la persona sbagliata, motivo per il quale, dopo il divorzio, è ritornata sull’altare stringendo le mani all’uomo che amava davvero.