Il concetto di ostacolo nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 2638 c.c.

Premessa.

La fattispecie penale di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, art. 2638 c.c., è stata introdotta nel 2002[1], e avrebbe dovuto ricondurre ad unità una serie di disposizioni speciali[2]. L’intento non è stato successivamente portato avanti[3]. Tra le fattispecie ad essa paragonabili, quella di cui all’art. 2638, è la più importante, non solo per la severità delle sanzioni[4], ma, soprattutto, per il carattere di paradigma rispetto alle altre di carattere speciale. Si tratta, sostanzialmente, di una forma di falsità ideologica documentale nei rapporti con l’autorità amministrativa[5].

Il bene tutelato è la funzione di vigilanza svolta dalle autorità preposte al controllo di attività economiche[6]. La norma, così letta, sanzionerebbe la “mera infedeltà alle regole del gioco”[7]; invece, la fattispecie dovrebbe essere interpretata come preposta alla protezione del bene finale del risparmio (art. 47 Cost.), assolvendo quest’ultimo una funzione selettiva tra condotte penalmente rilevanti, e non[8]. Dalla natura del bene protetto deriva, come vedremo, l’utilizzo di un modello di incriminazione a tutela anticipata, rispetto ad un’offesa empiricamente rilevabile, o a un pericolo concreto a interessi patrimoniali[9]: “al centro delle incriminazioni dell’art 2638 sta la gestione di un rischio anziché la repressione di un’offesa”[10].

La norma si caratterizza per la necessaria qualifica soggettiva dell’autore[11], ed e appartiene al genus delle “norme miste cumulative”[12].

Le singole condotte incriminate: esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero e occultamento con mezzi fraudolenti “altri”.

La prima condotta tipizzata è quella di esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, all’interno di comunicazioni rivolte all’autorità “previste in base alla legge”[13]. Ai fini di questa prima fattispecie è necessario distinguere tra, da un lato, una condotta genericamente antigiuridica per violazione degli obblighi comunicativi, e, dall’altro, la condotta con rilevanza penale, ai fini della quale è necessario che la falsità sia realizzata con mezzi fraudolenti. E’ necessario accertare che la condotta abbia, ex ante, un’attitudine decettiva, cioè se l’inganno realizzato sia capace di frustrare gli scopi di vigilanza alterando la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria.

La seconda condotta tipizzata è quella di occultamento con mezzi fraudolenti altri (rispetto alla falsità) di fatti che si sarebbero dovuti comunicare[14].

Entrambe le condotte sono tipizzate del primo comma della disposizione. Si tratta, in entrambi i casi, di un reato a dolo specifico di ostacolo alla funzione di vigilanza; quest’ultimo è capace di avere una funzione selettiva della tipicità[15]. Detto altrimenti, la condotta ha rilevanza se orientata ad ostacolare.

La terza condotta incriminata: la nozione di ostacolo.

La terza condotta tipizzata, prevista al secondo comma, è quella di “ostacolo effettivo”[16] alle funzioni delle autorità. La fattispecie in esame è un delitto a forma libera, in quanto l’evento può essere realizzato “in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità”. La disposizione in esame non brilla per specificità e tassatività.

Se la si interpreta come un reato ad evento di danno si dovrebbe ritenere che il termine ostacolo non si identifichi con il semplice intralcio, ma sarebbe un’equivalente di effettivo impedimento, con la conseguenza che non sarà sufficiente rendere più complessa l’attività dell’autorità, ma sarà necessaria una effettiva frustrazione della stessa.

Senonché, il termine ostacolo andrebbe riferito, più opportunamente, al pericolo in cui è incorsa l’autorità, cioè un mero turbamento, una mera difficoltà superabile, e non un danno effettivamente realizzato[17]. Infatti, se il Legislatore avesse voluto riferirsi ad una assoluta frustrazione, avrebbe, certamente, utilizzato il termine impedimento[18].

La nozione di ostacolo, così intesa, non sembrerebbe richiedere un impedimento insuperabile e definitivo, ma è sufficiente una condotta capace di limitare le capacità dell’attività di vigilanza, o anche solo ritardarne, purché in termini significativi, il compimento[19]. Può integrare gli estremi della fattispecie una qualsiasi condotta di intralcio, ritardo o sviamento della funzione di vigilanza, capace, però di renderla meno efficace e pronta, o da imporre uno sforzo aggiuntivo per ottenere quanto dovuto[20].

L’ostacolo è a metà strada tra un evento naturalistico e un effetto giuridico[21]. L’evento è la messa in pericolo del buon andamento dell’attività dell’autorità di vigilanza.

La tesi secondo cui la fattispecie in esame deve essere considerata quale reato di pericolo è ulteriormente avvalorata dalla considerazione secondo cui momento e luogo di realizzazione devono valutarsi in riferimento alla condotta di ostacolo[22]. Il reato si perfeziona nel luogo in cui l’attività è stata intralciata, la persona competente abbia mentito all’autorità, o nel luogo in cui il documento mendace sia stato spedito. Se, invece, fosse una fattispecie di danno il luogo sarebbe, in ogni caso, la sede dell’autorità[23].

Chiarito ciò, è necessario uno sforzo interpretativo ulteriore per distinguere tra, da un lato, mera rilevanza amministrativa, dall’altro, penale, della condotta[24].

La mancata collaborazione o il ritardo ingiustificato potrebbero integrare anche gli estremi di una fra le sanzioni amministrative rivolte a chi, o non ottempera nei termini delle richieste, o ritarda l’esercizio delle funzioni di controllo[25]. Rispetto alla condotta di mero ritardo spetterà all’interprete l’arduo compito di, caso per caso, riservare l’applicazione della fattispecie penale alla sola ipotesi di pericolo concreto, o addirittura prossimo alla effettiva lesione del bene[26].

Viste le premesse sovraesposte sulla valenza del bene giuridico tutelato, e sulla nozione di ostacolo, si può, con sufficiente approssimazione, affermare che non sia richiesta l’idoneità della falsa informazione ad ingannare l’autorità, o a ledere il bene finale, ma rileva esclusivamente l’orientamento finalistico della condotta volta ad ostacolare la funzione dell’autorità. Detto altrimenti, non è necessario che le condotte, affinché abbiano rilevanza penalistica, abbiano offeso, o messo in pericolo anche il bene giuridico finale. Non sono neppure previste soglie di rilevanza: è chiara la scelta di predisporre una tutela forte e anticipata alla trasparenza.

Conclusione.

Volendo concludere, la fattispecie, sia a livello di elemento soggettivo (primo comma) che oggettivo (secondo comma), ruota attorno alla nozione di ostacolo. L’evento-pericolo della disposizione di cui al comma secondo coincide con la finalità richiesta dalla fattispecie di cui al primo comma, purché il pregiudizio sia realizzato consapevolmente. L’ostacolo equipara il disvalore dell’intenzione a quello dell’evento[27]: a livello sanzionatorio è prevista l’equivalenza tra la più grave condotta di falso, e condotte meno gravi, che hanno determinato l’ostacolo.

