Il bilancio delle micro imprese

Con l’introduzione del D.Lgs. n. 139/2015, che ha recepito la Direttiva 2013/34/UE, il legislatore italiano ha previsto una nuova categoria di imprese: le microimprese , cui è riconosciuta la possibilità di redigere un bilancio in forma ultra-semplificata, nell’ottica della riduzione degli oneri amministrativi e contabili per le realtà imprenditoriali di dimensioni minime.

Ai sensi dell’art. 2435-ter c.c., sono considerate microimprese le società di capitali che, nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti tre limiti:

Il legislatore ha posto dei limiti affinché la semplificazione non si traduca in un’assenza di trasparenza. In particolare:

Formazione in materia



Il bilancio spiegato ai giuristi – VII edizione

Il corso offre un concreto aiuto al giurista per leggere correttamente il bilancio e comprendere le diverse voci e le procedure di realizzazione e calcolo, acquisendo le competenze di contabilità necessarie per lo svolgimento della propria attività professionale.

Il percorso inizia con un incontro introduttivo dedicato alla contabilità generale, con esempi pratici, quale premessa necessaria per avvicinarsi più consapevoli alla lettura del bilancio. Nel secondo e nel terzo incontro, vengono affrontate le nozioni base e fornite le chiavi di lettura del documento; nel quarto e ultimo appuntamento vengono approfonditi alcuni aspetti specifici e viene affrontato un caso pratico di lettura del bilancio.

>>>Per info ed iscrizioni<<<