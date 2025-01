I Brevetti – Scheda di Diritto

Il brevetto è uno strumento giuridico che tutela le innovazioni tecniche, conferendo al titolare un diritto esclusivo di sfruttamento dell’invenzione per un periodo determinato. Questo diritto impedisce a terzi di produrre, utilizzare, vendere o distribuire l’invenzione senza il consenso del titolare. In Italia, i brevetti per invenzioni industriali hanno una durata di 20 anni, mentre quelli per modelli di utilità si limitano a 10 anni.

1. Requisiti di brevettabilità

Un’invenzione può essere brevettata se rispetta specifici requisiti, previsti dalla legge: novità, attività inventiva, applicabilità industriale e liceità. La novità implica che l’invenzione non sia stata divulgata al pubblico prima del deposito della domanda. L’attività inventiva richiede che l’invenzione non sia ovvia per un esperto del settore. L’applicabilità industriale significa che l’invenzione deve poter essere prodotta o utilizzata in un’attività economica. Infine, la liceità esclude le invenzioni contrarie all’ordine pubblico o al buon costume.

2. Cosa non si può brevettare

Non tutte le idee possono essere protette tramite brevetto. Sono escluse le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici, i programmi per computer come tali, i metodi di trattamento medico o terapeutico del corpo umano o animale, e qualsiasi invenzione che contrasti con le leggi o con principi etici.

3. Procedura di deposito dei brevetti

Il processo di registrazione del brevetto inizia con il deposito della domanda presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM). La domanda deve contenere una descrizione chiara e completa dell’invenzione, affinché un esperto del settore possa riprodurla. Dopo il deposito, l’ufficio verifica che siano rispettati i requisiti formali. In alcuni casi, viene effettuato anche un esame sostanziale per accertare la brevettabilità. Se tutte le condizioni sono soddisfatte, il brevetto viene concesso e registrato.

4. Diritti conferiti

Il titolare del brevetto ha il diritto esclusivo di sfruttare l’invenzione, potendo impedirne l’uso non autorizzato da parte di terzi. Questo include la produzione, l’uso, la vendita e la distribuzione. Inoltre, il brevetto può essere ceduto o concesso in licenza, consentendo al titolare di monetizzare l’invenzione. Tuttavia, il diritto brevettuale non è assoluto: esistono limitazioni legali e casi di licenza obbligatoria per esigenze di interesse pubblico.

5. Durata e rinnovo

La protezione offerta dal brevetto è limitata nel tempo. Per le invenzioni industriali, la durata è di 20 anni dalla data di deposito, mentre per i modelli di utilità è di 10 anni. Per mantenere il brevetto in vigore, è necessario pagare le tasse annuali di rinnovo. Il mancato pagamento comporta la decadenza del brevetto e la perdita del diritto esclusivo.

6. Contenzioso e tutela

La violazione dei diritti di un brevetto, nota come contraffazione, può portare a contenziosi legali. Il titolare può chiedere il risarcimento dei danni e ottenere misure inibitorie per impedire l’uso illecito dell’invenzione. Nei procedimenti giudiziali, è fondamentale dimostrare sia la validità del brevetto che la violazione commessa dal terzo.

7. Importanza economica

I brevetti rappresentano un elemento chiave per incentivare l’innovazione e promuovere lo sviluppo economico. Proteggendo le invenzioni, essi offrono alle imprese un vantaggio competitivo, stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo. Inoltre, possono essere strumenti di valorizzazione economica, attraverso la cessione o la concessione in licenza. Una gestione strategica del portafoglio brevetti può contribuire significativamente al successo di un’azienda, soprattutto in un mercato globale sempre più competitivo.

8. Conclusioni

Il sistema brevettuale non solo protegge le idee innovative, ma incoraggia anche lo sviluppo tecnologico e la crescita economica. Conoscere e gestire i diritti di brevetto è essenziale per chiunque operi nei settori dell’innovazione e dell’impresa, garantendo il massimo ritorno dagli investimenti in nuove tecnologie.

FORMATO CARTACEO Manuale pratico dei marchi e dei brevetti Questa nuova edizione dell’opera analizza la disciplina dei marchi, dei segni distintivi, dei brevetti per invenzione, dei modelli e degli altri diritti di privativa industriale, tenuto conto delle numerose novità legislative e dei più recenti indirizzi giurisprudenziali. Caratterizzato da un taglio sistematico e operativo, il testo affronta i principali temi legati alla proprietà industriale, esaminando le fonti nazionali, quelle dell’Unione europea e la regolamentazione sovranazionale. Il volume è aggiornato alla Legge 24 luglio 2023, n. 102, che ha apportato numerose e significative modifiche al codice della proprietà industriale, introducendo nuove disposizioni in tema di registrazione dei marchi, di invenzioni dei ricercatori e di semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle procedure, alla Legge 27 dicembre 2023, n. 206, in tema di valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy, e alle recenti fonti dell’UE dedicate alle indicazioni geografiche. L’opera si interessa anche della nuova disciplina dei contrassegni (Legge 14 novembre 2024, n. 166). Particolare attenzione viene offerta agli aspetti pratici del sistema della tutela brevettuale unitaria, con riferimenti alla recentissima giurisprudenza del Tribunale unificato dei brevetti. Sono affrontate anche le novità in tema di intelligenza artificiale, complesso fenomeno al quale è stato dedicato il Regolamento 2024/1689. Con riferimento alla protezione dei disegni industriali, vengono analizzate le varie novità giurisprudenziali in materia e il nuovo Riyadh Design Law Treaty del 2024. Ampio spazio viene dedicato alle strategie processuali utilizzabili in difesa dei diritti di privativa dinanzi alle Sezioni specializzate in materia di impresa, con esame di casi pratici e suggerimenti operativi.Andrea Sirotti GaudenziAvvocato e docente universitario. Svolge attività di insegnamento presso vari Atenei e centri di formazione. È responsabile scientifico di alcuni enti, tra cui l’Istituto Nazionale per la Formazione Continua di Roma. Direttore di collane e trattati giuridici, è autore di numerosi volumi, tra cui “Il nuovo diritto d’autore”, “Codice della proprietà industriale” e “I ricorsi alla Corte europea dei diritti dell’uomo”. I suoi articoli vengono pubblicati da diverse testate, collabora stabilmente con “Guida al Diritto” ed è membro del comitato di direzione della Rivista di Diritto Industriale. Andrea Sirotti Gaudenzi | Maggioli Editore 65.55 € Scopri di più

Ti interessano questi contenuti?

Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!

Iscriviti!