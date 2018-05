Direzione generale giustizia civile, risposte agli Uffici online

Giustizia civile, online le risposte agli Uffici

Il Ministero della Giustizia mette a disposizione un nuovo strumento online d’informazione e divulgazione delle interpretazioni fornite dalla Direzione generale della giustizia civile nelle materie di propria competenza, già divulgate con circolari principalmente a supporto delle cancellerie. Lo ha reso noto lo stesso Ministero, con proprio comunicato del 18 maggio 2018.

Raccolta di risposte su servizi di cancelleria e spese di giustizia

Trattasi di un vero e proprio Massimario, aggiornato con cadenza trimestrale, in cui sono raccolte tutte le risposte interpretative di competenza della Direzione generale della giustizia civile a specifici quesiti posti dai singoli Uffici giudiziari, in particolare in materia di servizi di cancelleria e spese di giustizia.

Il presente Massimario risponde alla finalità di rendere più celere ed efficiente il servizio – in quanto le informazioni vi sono periodicamente condivise – in modo da agevolare la formazione di un patrimonio comune accessibile immediatamente e direttamente dagli Uffici giudiziari. Garantisce inoltre uniformità di interpretazione sul territorio nazionale, mettendo tutti gli Uffici a conoscenza delle soluzioni adottate, specie nei casi in cui sia necessario adottare le norme del D.p.r. 115/2002, senza tuttavia con ciò, invadere l’ambito di competenza dell’Autorità giudiziaria.

