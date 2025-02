Il giudizio di fronte al Giudice di Pace – Scheda di Diritto

FORMATO CARTACEO

<p>Il testo, aggiornato alle nuove disposizioni processuali introdotte dalla <strong>Riforma Cartabia</strong> (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) e ai nuovi <strong>criteri di redazione degli atti</strong> di cui al D.M. Giustizia 7 agosto 2023, n. 110, raccoglie <strong>oltre 150 formule</strong>, coordinate con il <strong>nuovo rito semplificato</strong>, corredate da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali.<br /><br />Il Volume si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il Professionista che deve impostare un’<strong>efficace strategia difensiva</strong> nell’ambito del processo civile innanzi al giudice di pace.<br /><br />L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, <strong>disponibile anche online in formato editabile e stampabile</strong>.<br /><br /><strong>Lucilla Nigro</strong><br />Autore di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.</p>

Lucilla Nigro | Maggioli Editore 2023