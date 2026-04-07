Con la sentenza del 2 aprile 2026, il Consiglio di Stato compie un ulteriore passo decisivo nella ridefinizione dello status dei giudici di pace, rafforzando l’impatto del diritto dell’Unione europea sull’ordinamento nazionale. La pronuncia affronta il nodo, da tempo controverso, della qualificazione del rapporto dei magistrati onorari e delle tutele loro spettanti, chiarendo che, pur in assenza di una piena equiparazione ai magistrati togati, non è più sostenibile un sistema che escluda integralmente tali figure da diritti fondamentali come ferie retribuite, tutela previdenziale e risarcimento per abuso del lavoro a termine. Per approfondimenti, consigliamo il volume Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon
Indice
1. Niente equiparazione totale, ma diritti essenziali sì
Il Consiglio di Stato ribadisce un punto fermo: il giudice di pace non è assimilabile in modo pieno al magistrato professionale. Restano infatti differenze strutturali rilevanti, come la mancanza del concorso pubblico, la non esclusività dell’incarico e la diversa organizzazione del rapporto.
Tuttavia, tali differenze non possono giustificare l’esclusione totale da diritti fondamentali legati alle condizioni di lavoro. La sentenza opera quindi una distinzione chiara: niente equiparazione integrale, ma riconoscimento delle tutele essenziali previste dal diritto europeo. Per approfondimenti, consigliamo il volume Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia
Nel presente volume vengono affrontate, con un’esposizione chiara e semplice, le tematiche del diritto del lavoro, sostanziale e procedurale, sorte con le prime applicazioni pratiche delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022).Tra le tematiche che avranno un maggiore impatto “immediato” nelle controversie di lavoro, vi è l’introduzione della negoziazione assistita, che non si pone, però, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, bensì quale mera facoltà attribuita alle parti, nonché la definitiva (attesa?) abrogazione del c.d. rito Fornero in materia di impugnativa giudiziaria dei prov- vedimenti di licenziamento.Il testo ripercorre tutte le novità più recenti, tra cui la sentenza della Corte costituzionale 7/2024, che si è pronunciata sulla disciplina dei licenziamenti collettivi prevista dal Jobs Act, ed affronta criticità e prospettive a distanza di circa un anno dalla Riforma, avvalendosi dell’ausilio di tabelle riepilogative per una migliore e più facile comprensione degli argomenti trattati e della più recente giurisprudenza.Completa il volume un pratico Formulario online stragiudiziale e giudiziale, disponibile anche in formato editabile e stampabile.Manuela RinaldiAvvocato cassazionista, consigliere e tesoriere del COA Avezzano. Direttore della Scuola Forense della Marsica, è professore a contratto di “Tutela della salute e sicurezza sul lavoro” e “Diritto del lavoro pubblico e privato” presso diversi atenei. Relatore a Convegni e docente di corsi di formazione per aziende e professionisti, è autore di numerose opere monografiche e collettanee.
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2. Il ruolo decisivo del diritto UE
Il cuore della decisione risiede nel richiamo alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE, in particolare alla sentenza C-236/20. Il Consiglio di Stato censura il giudice di primo grado per non aver applicato i principi europei vincolanti.
Secondo la Corte di giustizia, i giudici di pace rientrano nella nozione di “lavoratori a tempo determinato” e, come tali, non possono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori comparabili a tempo indeterminato, salvo reali “ragioni oggettive”.
In questo quadro, l’esclusione generalizzata da ferie retribuite e tutela previdenziale è considerata incompatibile con il diritto UE.
3. Le “ragioni oggettive” non bastano se sono solo formali
Un passaggio centrale della sentenza riguarda la nozione di “ragioni oggettive”. Il Consiglio di Stato chiarisce che non sono sufficienti elementi formali, come le modalità di reclutamento o l’inquadramento normativo.
Le differenze devono essere concrete e legate alla natura delle mansioni svolte. Poiché i giudici di pace esercitano funzioni giurisdizionali reali ed effettive, non possono essere privati delle tutele minime del lavoro solo per la loro qualificazione formale.
4. Ferie, TFR e contributi: cosa viene riconosciuto
Accogliendo l’appello, il Consiglio di Stato riconosce alla ricorrente una serie di diritti rilevanti:
- ferie retribuite per tutto il periodo di servizio
trattamento di fine rapporto (TFR)
regolarizzazione della posizione previdenziale
versamento dei contributi all’INPS
La liquidazione avviene utilizzando come parametro la retribuzione iniziale del magistrato ordinario (classe HH03), ma solo a fini di calcolo, senza implicare una piena equiparazione.
È inoltre previsto il criterio del pro rata temporis per eventuali periodi di attività ridotta.
5. Abuso dei contratti a termine e diritto al risarcimento
La sentenza affronta anche il tema della reiterazione degli incarichi, qualificata come abuso del lavoro a termine. Il Consiglio di Stato evidenzia come le proroghe abbiano risposto a esigenze strutturali e permanenti, e non temporanee.
In assenza di una stabilizzazione applicabile al caso concreto, il rimedio deve essere il risarcimento del danno. Il Collegio liquida tale danno in 14 mensilità, riconoscendo la natura “comunitaria” della tutela, con funzione anche sanzionatoria.
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