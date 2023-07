Furto al supermercato: scriminante stato di necessità (art.54 c.p.)

Occorre a tal proposito precisare che – rispetto ad una fattispecie attinente al furto di beni alimentari in un supermercato – la situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità “per difetto degli elementi dell’attualità e dell’inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale”.

3. La decisione della Corte



Come riportato nella sentenza n. 21900 del 22 maggio 2023, detta scriminante non può essere riconosciuta al mendicante che si trovi in ristrettezze economiche, in quanto “la possibilità di ricorrere all’assistenza degli enti che la moderna organizzazione sociale ha predisposto per l’aiuto agli indigenti ne esclude la sussistenza, in quanto fa venir meno gli elementi dell’attualità e dell’inevitabilità del pericolo grave alla persona. Né la circostanza della destinazione del bene a soddisfare un bisogno alimentare esclude la configurazione del furto trattandosi pur sempre di un bene avente valore economico il cui impossessamento realizza un vero e proprio profitto laddove la destinazione al nutrimento si risolve nell’uso di cui l’autore dell’impossessamento fa del bene”.

Gli Ermellini ribadiscono che “lo stato di necessità, quale causa di non punibilità di cui all’art 54 cod. pen., deve consistere in forze estranee alla volontà dell’agente, che costringono costui ad agire in modo contrario al diritto penale obbiettivo per sottrarre se stesso od altri al pericolo di un danno grave alla persona; il soggetto, in altri termini, si deve trovare di fronte all’alternativa o di attendere inerte le conseguenze di un danno inevitabile alla propria od all’altrui persona ovvero di sottrarsi ad esso mediante un’azione od un’omissione prevista penalmente dalla legge. Non può pertanto integrare la esimente dell’art. 54 citato lo stato di bisogno attinente all’alimentazione (eccetto i casi più gravi di indilazionabilità), perché la moderna organizzazione sociale, con vari mezzi ed istituti, appresta agli inabili al lavoro ed ai bisognosi quanto ad essi occorre, eliminando il pericolo di lasciarli privi di cure o di sostentamento quotidiano”.

Dunque, salvo i casi più gravi non differibili, non è possibile l’applicazione della scriminante di cui all’articolo 54 del Codice penale a coloro che, seppur indigenti, rubano generi alimentari.