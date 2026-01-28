VOLUME

Giunto all’VIII edizione, il Formulario commentato del nuovo processo civile rappresenta uno strumento operativo indispensabile per il professionista che deve affrontare il processo civile alla luce delle più recenti riforme. Il volume è aggiornato al Decreto Giustizia (D.L. 117/2025, conv. in L. 148/2025) e ai correttivi Cartabia e mediazione, e tiene conto della giurisprudenza più recente e delle principali innovazioni in materia di rito, digitalizzazione e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie. L’opera raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da:• riferimento normativo puntuale,• commento operativo,• indicazione dei termini e delle scadenze,• preclusioni processuali,• massime giurisprudenziali di riferimento.Un supporto concreto per impostare correttamente la strategia difensiva e redigere atti completi, aggiornati e conformi alle nuove regole del processo civile.Contenuti principaliIl formulario copre in modo sistematico tutte le fasi e i procedimenti del processo civile, tra cui:• parti e difensori, mediazione e negoziazione assistita;• giudizio di primo grado davanti al tribunale e al giudice di pace;• appello, ricorso per Cassazione e altre impugnazioni;• controversie di lavoro;• precetto ed esecuzione, opposizioni all’esecuzione;• procedimento di ingiunzione, sfratto e finita locazione;• procedimenti cautelari e procedimento semplificato di cognizione;• procedimenti possessori;• separazione, divorzio e cumulo delle domande;• arbitrato e trasferimento del contenzioso in sede arbitrale.Punti di forza• Aggiornamento normativo e giurisprudenziale costante• Impostazione pratico-operativa, pensata per l’attività quotidiana dello studio• Formulari commentati e immediatamente utilizzabili• Schemi chiari per orientarsi tra riti, termini e adempimenti• Formulario online personalizzabile, incluso con l’acquistoAutriceLucilla NigroAutrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice di pace in Agropoli.

Lucilla Nigro | Apogeo Education – Maggioli Editore 2026