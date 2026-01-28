Giunto all’VIII edizione, il Formulario commentato del nuovo processo civile, disponibile su Shop Maggioli, si conferma come uno strumento di lavoro essenziale per il professionista che opera quotidianamente nel contenzioso civile e necessita di un supporto pratico, aggiornato e immediatamente spendibile.
Indice
1. Cosa troverai nel volume “Formulario commentato del nuovo processo civile – VIII ed.”
L’opera recepisce le più recenti innovazioni normative, tra cui il Decreto Giustizia (D.L. 117/2025, conv. in L. 148/2025), i correttivi alla riforma Cartabia e gli interventi in materia di mediazione e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie. Il volume raccoglie oltre 200 formule, distribuite in modo sistematico lungo tutte le fasi del processo civile: dalla gestione del rapporto con il cliente fino alle impugnazioni, passando per il giudizio ordinario, il rito semplificato, le procedure esecutive e i procedimenti speciali.
Ogni formula è accompagnata da un commento operativo che ne chiarisce l’utilizzo concreto, con riferimenti normativi puntuali, indicazione dei termini e delle scadenze, segnalazione delle preclusioni processuali e richiamo alla giurisprudenza più recente. Ne risulta un’opera completa, capace di guidare il professionista nella redazione degli atti secondo le nuove regole del processo civile, anche alla luce della crescente digitalizzazione del rito.
2. Punti di forza del volume
Uno dei principali punti di forza del formulario è l’impostazione rigorosamente pratico-operativa. Non si tratta di una semplice raccolta di modelli, ma di uno strumento commentato che consente di comprendere la logica processuale sottesa a ciascun atto, riducendo il rischio di errori formali o omissioni.
Particolarmente apprezzabile è l’attenzione dedicata ai termini processuali e alle scansioni procedimentali introdotte dalle riforme recenti, come le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., le nuove modalità di trattazione scritta e le innovazioni nel procedimento semplificato di cognizione.
Il volume copre inoltre in modo ampio e aggiornato gli strumenti di giustizia complementare, quali mediazione e negoziazione assistita, oggi sempre più centrali come condizioni di procedibilità e come snodi strategici nella gestione del contenzioso.
Ulteriore valore aggiunto è la presenza del formulario online personalizzabile, incluso con l’acquisto, che consente di adattare rapidamente le formule alle esigenze specifiche del caso concreto e di mantenere un approccio dinamico e moderno alla redazione degli atti.
3. Perché leggere questo libro?
Leggere questo formulario significa dotarsi di un supporto affidabile per affrontare un processo civile in continua evoluzione. Le riforme degli ultimi anni hanno trasformato profondamente il rito, imponendo al professionista un costante aggiornamento non solo teorico, ma soprattutto operativo.
In questo contesto, il volume rappresenta un alleato indispensabile per impostare correttamente la strategia difensiva e predisporre atti completi e conformi alle nuove disposizioni. La combinazione tra formule, commento, richiami giurisprudenziali e indicazioni sulle preclusioni rende l’opera uno strumento concreto per lavorare con sicurezza, anche nelle situazioni più complesse.
Il formulario si rivela utile non solo nella fase introduttiva del giudizio, ma anche nelle impugnazioni, nell’esecuzione forzata, nei procedimenti cautelari e nei riti speciali, offrendo una visione organica e coordinata dell’intero sistema processuale civile.
4. A chi è consigliata la lettura
La lettura del Formulario commentato del nuovo processo civile, disponibile su Shop Maggioli, è consigliata innanzitutto agli avvocati civilisti, sia a chi esercita da anni sia a chi si confronta con le nuove regole introdotte dalla riforma Cartabia e dai correttivi più recenti.
È uno strumento prezioso anche per i praticanti avvocati, che possono trovare un valido supporto per apprendere la struttura degli atti e la logica delle diverse fasi processuali.
Il volume risulta inoltre utile per magistrati onorari, consulenti tecnici e operatori del diritto che necessitano di un riferimento pratico e aggiornato nella gestione del contenzioso.
In definitiva, si tratta di un’opera consigliata a tutti coloro che cercano un formulario completo, commentato e orientato alla pratica quotidiana, capace di coniugare rigore normativo e immediatezza operativa
Formulario commentato del nuovo processo civile
Giunto all’VIII edizione, il Formulario commentato del nuovo processo civile rappresenta uno strumento operativo indispensabile per il professionista che deve affrontare il processo civile alla luce delle più recenti riforme. Il volume è aggiornato al Decreto Giustizia (D.L. 117/2025, conv. in L. 148/2025) e ai correttivi Cartabia e mediazione, e tiene conto della giurisprudenza più recente e delle principali innovazioni in materia di rito, digitalizzazione e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie. L’opera raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da:• riferimento normativo puntuale,• commento operativo,• indicazione dei termini e delle scadenze,• preclusioni processuali,• massime giurisprudenziali di riferimento.Un supporto concreto per impostare correttamente la strategia difensiva e redigere atti completi, aggiornati e conformi alle nuove regole del processo civile.Contenuti principaliIl formulario copre in modo sistematico tutte le fasi e i procedimenti del processo civile, tra cui:• parti e difensori, mediazione e negoziazione assistita;• giudizio di primo grado davanti al tribunale e al giudice di pace;• appello, ricorso per Cassazione e altre impugnazioni;• controversie di lavoro;• precetto ed esecuzione, opposizioni all’esecuzione;• procedimento di ingiunzione, sfratto e finita locazione;• procedimenti cautelari e procedimento semplificato di cognizione;• procedimenti possessori;• separazione, divorzio e cumulo delle domande;• arbitrato e trasferimento del contenzioso in sede arbitrale.Punti di forza• Aggiornamento normativo e giurisprudenziale costante• Impostazione pratico-operativa, pensata per l’attività quotidiana dello studio• Formulari commentati e immediatamente utilizzabili• Schemi chiari per orientarsi tra riti, termini e adempimenti• Formulario online personalizzabile, incluso con l’acquistoAutriceLucilla NigroAutrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice di pace in Agropoli.
Lucilla Nigro | Apogeo Education – Maggioli Editore 2026
89.30 €
Ti interessano questi contenuti?
Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento