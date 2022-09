Esame per patrocinanti davanti alla Cassazione: ecco la commissione

Il 29 luglio scorso, con un avviso del Ministero della Giustizia, sono state rese note le date dell’esame per l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l’anno 2022.

1. Le prove

Le prove scritte si svolgeranno, a partire dalle ore 9.00, presso la sede della Scuola di formazione e aggiornamento per il personale del Corpo e dell’Amministrazione penitenziaria “Giovanni Falcone” a Roma, via di Brava, n. 99, nei seguenti giorni:

24 ottobre 2022 – ricorso in materia civile

26 ottobre 2022 – ricorso in materia penale

28 ottobre 2022 – ricorso in materia amministrativa

Esse consistono nella compilazione di ricorsi per cassazione rispettivamente in materia civile, penale e amministrativa. La prova in materia amministrativa può anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato o alla Corte dei conti in sede giurisdizionale. Per la compilazione di ciascuno dei ricorsi sono assegnate sette ore.

Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei nelle prove scritte. L’elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente, il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il giorno e l’ora della prova orale.

2. La commissione

Il 1° settembre è stato emesso il decreto con cui si costituisce la commissione d’esame.



