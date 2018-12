Esame d’avvocato: i corsi saranno obbligatori

I corsi per accedere alla prova dell’esame di avvocato e in conseguenza, alla professione forense, diventeranno obbligatori per i praticanti a decorrere dal 31 marzo 2020.

Il decreto del Ministero della Giustizia

Il decreto del Ministero della Giustizia n. 133, pubblicato nella G.U. del 5 dicembre 2018, posticipa infatti di un biennio l’obbligo già previsto dall’art. 10 del Decreto n. 17 del 2018.

Il Decreto pubblicato ieri contiene il Regolamento che modifica il decreto n. 17 emanato dal Ministro della giustizia il 9 febbraio scorso, che ha disciplinato i corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato, attuando quanto statuito dall’articolo 43, comma II, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Nel dettaglio

In dettaglio, l’art. 1 del Decreto del Guardasigilli n. 133, emenda l’art. 10 del decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, statuendo che il regolamento sui corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato troverà applicazione ai tirocinanti immatricolati nel registro dei praticanti con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del primo biennio dalla sua entrata in vigore.

In altre parole, l’obbligo che incombe sui praticanti avvocato, di frequentare i corsi di formazione, è stato posposto al 31 marzo 2020, a seguito dei due noti pareri: l’uno espresso dal Consiglio nazionale forense il 26 settembre scorso, l’altro dal Consiglio di Stato l’11 ottobre.

