Esame avvocato 2025-26: la soluzione della traccia di penale

Una proposta di soluzione non ufficiale per l’atto di diritto penale della prova scritta dell’esame d’avvocato 2025-26.
1. La traccia d’esame
Caio fa irruzione disarmato e con evidenti intenti aggressivi presso l’abitazione di Tizio, sfondando l’uscio a calci e pugni e aggredendo fisicamente lo stesso Tizio.
Tizio, così aggredito, pur essendo più robusto di Caio e fisicamente in grado di neutralizzare facilmente l’aggressore, reagisce facendo uso di un coltello e colpisce Caio provocandogli ferite da taglio che lo pongono in pericolo di vita.
All’esito dell’istruttoria dibattimentale, il Giudice di primo grado condanna Tizio per il reato di lesioni personale volontaria gravi (articoli 582,583 co I n. 1 cp) condannandolo alla pena di 5 anni di reclusione. Il candidato, assunte le vesti del difensore di Tizio, rediga l’atto stimato opportuno soffermandosi sugli istituti giuridici e le problematiche sottese al caso in esame.
2. La soluzione proposta
In allegato la proposta di soluzione in PDF
Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?
Potrai rimanere aggiornato salvando questo articolo, in costante aggiornamento, nella tua Area Personale di Diritto.it. Per ricevere aggiornamenti e materiali per la preparazione dell’esame da avvocato 2024-25, unisciti anche al gruppo Telegram dedicato!
Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità!
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento