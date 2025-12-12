Categorie principali
Altre categorie
Network Maggioli
    Registrarsi conviene

    Tanti vantaggi subito accessibili

  • 1

    Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato PDF

  • 2

    Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

  • 3

    Iscrizione al network dei professionisti

  • 4

    Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

Esame avvocato 2025-26: la soluzione della traccia di penale

Una proposta di soluzione non ufficiale per l’atto di diritto penale della prova scritta dell’esame d’avvocato 2025-26

Lorena Papini 12/12/25
Scarica PDF Stampa Allegati

Una proposta di soluzione non ufficiale per l’atto di diritto penale della prova scritta dell’esame d’avvocato 2025-26.

Indice

1. La traccia d’esame


Caio fa irruzione disarmato e con evidenti intenti aggressivi presso l’abitazione di Tizio, sfondando l’uscio a calci e pugni e aggredendo fisicamente lo stesso Tizio.
Tizio, così aggredito, pur essendo più robusto di Caio e fisicamente in grado di neutralizzare facilmente l’aggressore, reagisce facendo uso di un coltello e colpisce Caio provocandogli ferite da taglio che lo pongono in pericolo di vita.
All’esito dell’istruttoria dibattimentale, il Giudice di primo grado condanna Tizio per il reato di lesioni personale volontaria gravi (articoli 582,583 co I n. 1 cp) condannandolo alla pena di 5 anni di reclusione. Il candidato, assunte le vesti del difensore di Tizio, rediga l’atto stimato opportuno soffermandosi sugli istituti giuridici e le problematiche sottese al caso in esame.

2. La soluzione proposta


In allegato la proposta di soluzione in PDF 

Soluzione traccia penale

Traccia-di-Diritto-Penale-2025.pdf 148 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?


Potrai rimanere aggiornato salvando questo articolo, in costante aggiornamento, nella tua Area Personale di Diritto.it. Per ricevere aggiornamenti e materiali per la preparazione dell’esame da avvocato 2024-25, unisciti anche al gruppo Telegram dedicato!
Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità!

Iscriviti alla newsletter
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Lorena Papini

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento

Leggi anche
Esami e concorsi
Esame avvocato 2025-26: la soluzione della traccia di civile

Una proposta di soluzione non ufficiale per l’atto di diritto civile della prova scritta dell’esame …

Lorena Papini 12/12/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Esami e concorsi
Esame Avvocato 2025-2026: le tracce delle prove scritte

La Redazione di Diritto.it seguirà per tutta la giornata dell’11 dicembre 2025 lo svolgersi delle pr…

Lorena Papini 11/12/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Esami e concorsi
Esame avvocato 2025-26: criteri di valutazione e indicazioni per le prove scritte

Esame avvocato 2025: criteri di correzione, orari, regole e istruzioni ufficiali dal verbale della C…

Lorena Papini 09/12/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Esami e concorsi
Esame Avvocato 2025-26: gli abbinamenti delle corti d’appello

La Commissione esaminatrice ha sorteggiato e comunicato gli abbinamenti delle Corti d’Appello per l’…

Lorena Papini 19/11/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;