Esame avvocato 2025-26: la soluzione della traccia di civile

Una proposta di soluzione non ufficiale per l’atto di diritto civile della prova scritta dell’esame d’avvocato 2025-26.

Lorena Papini 12/12/25
Una proposta di soluzione non ufficiale per l'atto di diritto civile della prova scritta dell'esame d'avvocato 2025-26.

Indice

1. La traccia d’esame


Tizio, di anni 78, muore a causa delle rovinose caduta di una passerella instabile, posta in aderenza al muro perimetrale della rete stradale del Comune di ZETA, e sovrapposta all’arenile, che egli aveva deciso di percorrere per accedere alla spiaggia.
Il decesso avviene dopo alcuni giorni di ricovero ospedaliero durante i quali Tizio non ha mai ripreso conoscenza.
Gli eredi di Tizio citano in giudizio il Comune di ZETA chiedendo il risarcimento dei danni da perdita del congiunto, nonché i danni subiti dal congiunto per le sofferenze patite fino al decesso.
Il Comune di ZETA si reca dal legale affermando che la passerella non era state in alcun modo allestita dall’ente, che che era venuto a conoscenza dell’esistenza della stessa solo a seguito del fatto stesso, essendo stata costruita a sua insaputa e poco prima del sinistro; Inoltre declina la propria responsabilità evidenziando chi vi era un altro accesso all’arenile dotato di idonee segnalazione e sito dello stesso Comune in condizione di sicurezza. Contesta altresì la sussistenza e la quantificazione del danno richiesto. Il Candidato, assunte le vesti del legale del Comune di ZETA, rediga l’atto difensivo a tutelare le ragioni del proprio assistito in giudizio, soffermandosi sugli istituti e le problematiche sottese al caso in esame.

2. La soluzione proposta


In allegato la proposta di soluzione in PDF 

Soluzione traccia civile

Traccia-di-Diritto-Civile-2025.pdf 169 KB

Lorena Papini

