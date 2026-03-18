3. Qualche consiglio pratico per prepararsi



Affrontare l’esame forense non è solo una questione di studio mnemonico. È un test di tenuta psicologica, organizzazione e capacità argomentativa.

Per l’orale, è importante ripassare con metodo, evitando di studiare tutto indistintamente. Meglio concentrarsi su domande frequenti, strutturare risposte in schemi logici, e allenarsi a parlare con chiarezza e precisione. Le materie processuali meritano particolare attenzione, anche per via della tecnicità delle domande. In questa fase possono rivelarsi particolarmente utili volumi come Prova Orale – Casi Pratici di Diritto Penale – 50 Casi risolti, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e Prova orale – Casi pratici di Diritto Civile – 50 Casi risolti, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon., perché propongono 50 casi risolti ciascuno e sono costruiti proprio per allenare il candidato alla gestione del caso pratico: dalla lettura e comprensione del quesito, alla ricerca delle norme codicistiche, costituzionali e convenzionali, fino alla predisposizione di una bozza in dieci punti per la discussione orale. Un altro aspetto interessante è che i quesiti sono selezionati per aree tematiche considerate ad alta probabilità di assegnazione, il che li rende strumenti molto utili per un ripasso mirato e strategico, soprattutto quando si vuole migliorare il metodo espositivo oltre che il livello di preparazione.

Non da ultimo: è bene mantenere la calma. L’esame da avvocato è impegnativo, ma non impossibile. Con costanza e disciplina, anche il 2026 può essere l’anno dell’abilitazione.