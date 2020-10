Esame avvocato 2020: possibile proroga dello scritto?

Versione PDF del documento

Le prove dell’esame d’avvocato 2020 si terranno il 15, 16, 17 dicembre 2020.

La trasmissione della domanda può avvenire solamente in via telematica, pena l’irricevibilità della stessa.

Si ricorda che le materie su cui i candidati devono prepararsi per affrontare le prove scritte sono diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo, sia in relazione alla redazione di pareri che alla costruzione di veri e propri atti difensivi.

Il punteggio delle prove scritte e l’accesso all’orale

Le prime due giornate di prova saranno dedicate alla redazione di pareri, mentre la terza giornata, i candidati dovranno cimentarsi nella prova pratica, redigendo un atto difensivo di parte. Per poter accedere alla prova orale, il candidato deve conseguire almeno 90 punti agli scritti. La soglia può essere raggiunta anche per compensazione e, dunque, con un’insufficienza (al di sotto dei 30 punti per la singola prova), compensata da una valutazione maggiore di 30 in una delle altre due prove. In altre parole, non è necessario raggiungere la sufficienza in ciascun compito; però, è ammessa solamente un’insufficienza, altrimenti non si accede all’orale, nemmeno beneficiando dell’eventuale possibile compensazione.

Nuova proroga del “vecchio regime”

Anche per l’anno 2020, l’esame d’avvocato si svolgerà con i codici commentati.

Volumi consigliati

Manuale Esame Avvocato - Atti di Diritto amministrativo Marco Zincani, 2020, Maggioli Editore 2020, Il Manuale pratico degli atti di Diritto amministrativo contiene un percorso ragionato negli atti d’esame statisticamente più frequenti. Il testo propone trenta tracce, con suggerimenti pratici di svolgimento e schemi di inquadramento. Ogni atto è incentrato sulle questioni...



Manuale Esame Avvocato - Pareri di Diritto penale Marco Zincani, 2020, Maggioli Editore 2020, Il manuale pratico di Diritto Penale offre un percorso guidato all’interno del Codice penale diretto a ricostruire sinteticamente gli istituti generali della materia, alla luce delle più recenti novità normative e giurisprudenziali. Il volume intende offrire una visione...



Le indicazioni del 27 novembre

Il Decreto che disciplina la nuova sessione dell’esame stabilisce, al 2° co. dell’art. 8, quanto segue:

“Con successivo decreto ministeriale, che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale del 27 novembre 2020, saranno individuate eventuali misure disciplinanti l’accesso e la permanenza alle sedi concorsuali, al fine di garantire il rispetto delle vigenti disposizioni volte a prevenire il contagio da Covid-19.”

Non si escludono pertanto modalità del tutto nuove per l’esame di avvocato 2020.

Diventa autore di Diritto.it Scopri di più!

© RIPRODUZIONE RISERVATA