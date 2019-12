Esame avvocato 2019: parere di diritto penale

La prova di diritto penale

Oggi i candidati devono cimentarsi con il parere di diritto penale: con l’aiuto dei codici commentati, gli esaminandi dovranno di fornire al loro potenziale cliente un parere pro veritate, relativo ad una fattispecie criminosa.

Sono iniziate ieri le prove scritte dell’esame di stato per l’abilitazione alla professione di avvocato; gli aspiranti professionisti si sono confrontati con la prova di diritto civile: Leggi le tracce del parere di diritto civile.

Domani, l’atto difensivo

Domani sarà il giorno dell’ultima prova, con la redazione dell’atto difensivo, il quale dovrà essere strutturato e motivato sia nella parte in fatto che nella parte in diritto, prendendo le parti del proprio assistito, proprio come avviene nell’esercizio concreto della professione.

