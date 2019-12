Esame avvocato 2019: l’atto difensivo

Ultimo giorno di prova

Oggi è stata la terza giornata di prove per gli aspiranti avvocati, quali dovevano cimentarsi nella redazione dell’atto difensivo. La prova dunque richiede di impostare un vero e proprio atto processuale, in cui seguire una linea difensiva, argomentata in punto di fatto e in punto di diritto. Gli esaminandi hanno a disposizione sempre sette ore a partire dalla dettatura delle tracce e potranno usufruire dei codici commentati. Infatti, all’interno di un atto difensivo, è necessario sostenere le proprie ragioni anche attraverso la giurisprudenza favorevole, connessa alle norme che vengono in rilievo nel caso di specie.

Le tracce dei pareri

Nei giorni scorsi si sono svolte le due prove relative alla redazione dei pareri motivati, il primo giorno in materia di diritto civile (i candidati hanno potuto scegliere tra un caso di leasing finanziario e uno di appalto) e il secondo giorno in materia di diritto penale.

Oggi terminano le prove: i risultati a giugno

Con la redazione dell’atto processuale, si concludono le prove scritte per gli aspiranti professionisti, i quali dovranno attendere poi diversi mesi per conoscere gli esiti del loro lavoro di questi tre giorni, molto probabilmente fino a giugno del prossimo anno.

La terza giornata è quella in cui ciascun esaminando può mettere in campo la propria attitudini, potendo scegliere di redigere l’atto nella materia che gli è più congeniale e che probabilmente, ha affrontato quotidianamente nella propria pratica professionale. La prova della redazione dell’atto è, infatti, senza dubbio, quella che richiama maggiormente l’attività effettivamente svolta da un avvocato. Spesso, infatti, i pareri vengono forniti verbalmente e non redatti per iscritto; mentre, la stesura degli atti processuali è pratica pressoché quotidiana del professionista.

