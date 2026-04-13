Dal 7 aprile 2026 è entrata in vigore la modifica dell’art. 25-bis del Codice deontologico forense, dedicato all’equo compenso. Con una circolare, il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha chiarito in modo netto l’ambito di applicazione della norma, rispondendo alle criticità sollevate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Il punto centrale della riforma è la delimitazione dei casi in cui scattano obblighi e divieti per gli avvocati, evitando interpretazioni troppo estensive.