Domanda giudiziale contro appaltatore per difformità lavori

Il condomino solo a determinate condizioni può proporre autonoma domanda giudiziale contro l’appaltatore per la difformità dei lavori eseguiti richiedendo di non versare parte della quota a lui imputata.

riferimenti normativi: art. 1137c.c.

precedenti giurisprudenziali: Cass., Sez. Un., Sentenza n. 9839 del 14/04/2021

1. La vicenda

Un condominio richiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di una società che non aveva corrisposto la quota relativa a lavori di manutenzione del caseggiato. Il decreto passava in giudicato per difetto di opposizione dell’ingiunto. Successivamente la predetta società conveniva davanti al Tribunale il condominio, quale committente dei lavori di ristrutturazione e recupero conservativo dello stabile condominiale, nonché la ditta appaltatrice ed il direttore dei lavori, al fine di sentire accertare che vi erano state delle difformità qualitative e quantitative nell’esecuzione dei lavori di manutenzione rispetto a quelli contabilizzati e, conseguentemente, ritenerla non tenuta al pagamento della quota addebitata all’istante. Il Tribunale dichiarava l’inammissibilità delle domande della debitrice, sia per l’esistenza del decreto ingiuntivo passato in giudicato, sia per la mancata impugnazione delle delibere condominiali con le quali erano stati approvati i lavori, i costi di detti lavori, la contabilità e il consuntivo finale. La Corte d’Appello confermava integralmente la pronuncia di primo grado. La predetta società ricorreva in cassazione facendo presente, tra l’altro, come la Corte di merito avesse erroneamente sostenuto l’identità tra l’oggetto del decreto ingiuntivo e l’oggetto dell’azione intrapresa in via ordinaria; secondo la stessa ricorrente invece il provvedimento monitorio riguardava l’omesso pagamento di quote condominiali ordinarie, con esclusione di quelle relative ai lavori, nonché di quote straordinarie per i lavori eseguiti nel condominio, rimanendo estranei, in ordine a tale rapporto tra il condominio e il condomino, sia la ditta appaltatrice sia il direttore dei lavori. Ad avviso della società soccombente, solo attraverso il giudizio in corso sarebbero state mosse obiezioni sulla quantità e congruità dei lavori effettivamente svolti in sede di appalto.

2. La questione

Il condomino può proporre autonoma domanda giudiziale contro l’appaltatore per la difformità dei lavori eseguiti richiedendo di non versare parte della quota a lui imputata?

3. La soluzione

La Cassazione ha dato torto alla ricorrente. I giudici supremi hanno infatti confermato il rigetto in appello della domanda proposta, ma coperta ormai da giudicato per la mancata opposizione al decreto ingiuntivo che fissava definitivamente la quota a carico del condomino ricorrente. Come nota la Suprema Corte, una volta che il decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali è divenuto definitivo e che le deliberazioni assembleari poste a fondamento dell’ingiunzione non sono più impugnabili, ai sensi dell’art. 1137 c.c., secondo comma, per decorso del termine perentorio di decadenza ivi previsto, il condomino non può più contestare in un autonomo giudizio le difformità e l’indebita contabilizzazione dei lavori perché sia scomputata dal contributo dovuto la quota a suo dire non spettante al condominio.