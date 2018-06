Per Avvocati, Bandi di assistenza dalla Cassa forense

Versione PDF del documento

La Cassa forense tramite il Consiglio di amministrazione, nell’ambito del progetto di welfare attivo di cui al Regolamento per l’assistenza, ha deliberato ben 12 Bandi di assistenza, che è possibile consultare integralmente nella pagina dedicata del sito istituzionale e nel portale welfare. Per accedere ai benefici, gli iscritti devono inoltrare domanda, Pec o raccomandata A/R, entro le relative date di scadenza. Di seguito i Bandi attualmente aperti:

1/2018 per l’assegnazione di borse di studio per orfani, titolari di pensione di reversibilità o indiretta (art. 6 lett. c Reg. Assistenza), con termine di scadenza al 30/11/2018;

2/2018 per l’assegnazione di borse di studio in favore di studenti universitari, figli di iscritti alla Cassa (art. 6 lett. d Reg. Assistenza), con termine di scadenza al 30/11/2018;

3/2018 per l’assegnazione di contributi per figli nati, affidati o adottati nell’anno 2018 (art. 6 lett. e Reg. Assistenza), con termine di scadenza al 16/01/2019;

4/2018 per l’assegnazione di contributi in favore degli iscritti con figli al primo anno della scuola secondaria superiore (art. 6 lett. e Reg. Assistenza), con termine di scadenza al 31/10/2018;

5/2018 per l’assegnazione di contributi per famiglie numerose (art. 6 lett. e Reg. Assistenza), con termine di scadenza al 31/07/2018;

6/2018 per l’assegnazione di contributi per famiglie monogenitoriali (art. 6 lett. e Reg. Assistenza), con termine di scadenza al 31/07/2018;

7/2018 per l’assegnazione di contributi per spese di ospitalità in case di riposo o istituti per anziani, malati cronici o lungodegenti (art. 10 lett. f Reg. Assistenza), con termine di scadenza al 16/01/2019;

8/2018 per l’assegnazione di contributi in favore di iscritti con figli in asilo nido e/o scuole materne (art. 14 lett. a7 Reg. Assistenza), con termine di scadenza al 30/11/2018;

9/2018 per l’assegnazione di contributi per l’acquisto di nuovi strumenti informatici per lo studio legale (art. 14 lett. a7 Reg. Assistenza), con termine di scadenza al 16/01/2019;

10/2018 per l’assegnazione di borse di studio per l’acquisizione di specifiche competenze professionali (art. 14 lett. b3 Reg. Assistenza), con termine di scadenza al 16/01/2019;

11/2018 per l’assegnazione di borse di studio per l’acquisizione del titolo di cassazionista (art. 14 lett. b3 Reg. Assistenza), con termine di scadenza al 31/07/2018;