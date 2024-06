Disservizi del Giudice di Pace: AIGA propone soluzioni

2. Le proposte di AIGA



Proroga delle Nuove Competenze: AIGA richiede la proroga del termine di entrata in vigore delle nuove competenze dei Giudici di Pace, attualmente fissato a novembre 2025. Questa proroga consentirebbe di effettuare interventi strutturali per migliorare il funzionamento degli uffici, evitando un sovraccarico eccessivo degli organici già sotto pressione.

Emissione delle Ingiunzioni di Pagamento: Per alleggerire il carico dei procedimenti monitori, AIGA propone che le ingiunzioni di pagamento possano essere emesse direttamente dagli avvocati. Questa misura, già prevista nelle proposte di legge “Stefani” (DDL S. 978) e “D’Orso” (PDL C. 1374), trasferirebbe alla professione forense il compito di emettere le ingiunzioni di pagamento, riducendo il peso sui Giudici di Pace.

Riorganizzazione del Personale Amministrativo: AIGA suggerisce di demandare l’organizzazione della Giustizia di Pace alle Regioni o di incentivare protocolli d’intesa tra il Ministero e gli enti territoriali, simili a quelli già attuati in Lombardia, per assegnare personale regionale agli uffici dei Giudici di Pace previa adeguata formazione.

Revisione degli Uffici Notifiche Esecuzioni e Protesti (UNEP): La proposta include la delega di alcune competenze degli ufficiali giudiziari agli avvocati, come il pignoramento presso terzi e la ricerca dei beni da pignorare, incentivando l’uso del domicilio digitale da parte dei cittadini.

Privatizzazione degli UNEP: AIGA propone di affidare le competenze degli UNEP a liberi professionisti che esercitano una funzione di pubblico interesse, seguendo l’esempio di Francia, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi, dove esiste la figura del “L’Hussier de Justice”. Questo permetterebbe di ricollocare gli operatori del comparto Giustizia attualmente impiegati negli UNEP presso i Giudici di Pace e i Tribunali, senza aggravare la spesa pubblica.