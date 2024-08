Diffusione di servizi televisivi con dati personali di amministratore di sostegno in ragione del suo ruolo

1. I fatti



Una amministratrice di sostegno presentava, in nome proprio e per conto del proprio amministrato, un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in cui lamentava la pubblicazione di numerosi servizi televisivi da parte di una nota trasmissione TV, presenti anche sul sito web dell’emittente, in cui erano stati diffusi senza alcun consenso i propri dati personali e quelli del proprio amministrato (precisamente le immagini dei volti e di ambienti privati, certificati medici e relazioni peritali, stralci di estratti di conti correnti e operazioni bancarie).

In particolare, la reclamante sosteneva di essere stata nominata dal Tribunale nell’ottobre 2020 quale amministratore di sostegno di una persona di 92 anni, già sottoposta alla misura dell’amministrazione di sostegno e che viveva in casa del proprio badante senza alcuna autorizzazione da parte del giudice tutelare, e di aver effettuato un accesso – accompagnata dai Carabinieri – presso la predetta abitazione per prelevare l’amministrato e trasferirlo prima in un reparto di psichiatria del locale ospedale e poi in una RSA, in quanto dalla relazione peritale effettuata sull’amministrato erano emersi aspetti importanti di compromissione della sua capacita critica e di giudizio che gli impedivano una adeguata cura dei propri interessi patrimoniali, personali e di salute.

In considerazione di quanto sopra, la reclamante sosteneva di essere stata avvicinata per strada da una troupe televisiva del predetto programma e poi di aver avuto notizia di numerosi servizi che erano stati trasmessi su una rete televisiva nazionale e poi pubblicati sul sito web aziendale relativi alla predetta vicenda che aveva cisto coinvolta la reclamante e il suo amministrato. All’interno di detti servizi erano contenuti numerosi dati personali e anche sanitari propri e del suo amministrato e il messaggio che emergeva era che la reclamante avesse preso le decisioni di cui sopra non nell’interesse dell’amministrato ma al solo fine di privarlo della libertà e appropriarsi del suo ingente patrimonio. In conseguenza dei predetti servizi, la reclamante aveva subito un grave effetto diffamatorio e una campagna d’odio nei suoi confronti caratterizzata da innumerevoli insulti e minacce.

Infine, la reclamante segnalava che le numerose denunce per sequestro di persona e peculato che aveva ricevuto erano state tutte ritenute infondate dal Tribunale locale, che aveva smentito la versione dei fatti esposta nel programma televisivo, ed anzi aveva condannato in primo grado l’ex badante dell’amministrato – fonte principale dei giornalisti che avevano preparato i servizi televisivi in questione – per circonvenzione di incapace.

In conclusione, la reclamante lamentava di aver diffidato più volte il programma televisivo dal diffondere i propri dati e quelli del suo amministrato, senza però ottenere alcun riscontro da parte del titolare del trattamento.

Il Garante invitava l’emittente televisiva a fornire la propria versione dei fatti e quest’ultima si difendeva affermando che la normativa in materia di privacy prevede che non è necessario il consenso dell’interessato per trattare i suoi dati personali (anche relativi alla salute) quando il trattamento avvenga per finalità giornalistiche e che, nel caso di specie, la vicenda aveva un indubbio interesse sociale (in quanto riguardava un noto benefattore della locale comunità, che aveva suscitato molto interesse tra i consociati, tutti gli organi di informazione e addirittura in ambito istituzionale).

Infine, il titolare del trattamento affermava che sussisteva nel caso di specie l’essenzialità dell’informazione relativamente alla vicenda narrata e che la decisione di diffondere informazioni sullo stato di salute dell’amministrato e su alcune transazione effettuate sul suo conto corrente era stata imposta dalla necessità di raccontare la notizia, in quanto non si trattava di elementi accessori bensì della notizia stessa.

