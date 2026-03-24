Con decreto legge 24 febbraio 2026, n.23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del ministero dell’Interno nonché di immigrazione e protezione internazionale[1], il governo della Repubblica ha varato il primo decreto sicurezza dell’anno 2026. È un provvedimento legislativo assai composito e variegato che va ad incidere, oltre che sulla normativa di diritto penale sostanziale e processuale, anche sulla normativa contenuta nella legislazione speciale, per altro già a sua volta modificata più volte nel corso del biennio 2024/2025.

In questa sede porteremo l’attenzione sulle disposizioni d’interesse per così dire penalistico, al fine di offrire all’operatore pratico di settore le coordinate generali con le quali si è riassestato il sistema penale italiano. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

1. Le modifiche al codice penale

Sul fronte del diritto penale sostanziale si segnalano modifiche di matrice innovativa e modifiche, per così dire, di adattamento.

La fattispecie inerente alla confisca in casi particolari viene integrata contemplando le ipotesi delittuose di cui al 3° comma dell’articolo 628[2] c.p. e dell’art.628-bis[3] c.p., resta fermo il principio in virtù del quale allorquando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità indicate nella fattispecie, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, dei beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità anche per interposta persona.

Altra fattispecie adattata alla novella in rassegna è quella tipizzante la ricettazione di beni culturali. Difatti la pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali proveniente dai delitti di rapina aggravata ai sensi dei succitati articoli 628, 3° comma e 628-bis codice penale (vedi nota n.1), resta fermo il principio in virtù del quale le disposizioni dell’articolo tipizzante la fattispecie di ricettazione di beni culturali, si applicano anche quando l’autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Il decreto sicurezza n.23/26 procede quindi con un restyling della fattispecie incriminatrice di cui all’articolo 583-quater c.p. Segnatamente essa oggi contempla le lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni, a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente della scuola, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali, nonché a personale che svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell’ambito dei servizi di trasporto ferroviario o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.

Orbene, posta tale epigrafe delittuale, nell’ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni, si applica la reclusione da 2 a 5 anni. In caso di lesioni gravi o gravissime, la pena è rispettivamente della reclusione da 4 a 10 anni e da 8 a 16 anni.

Nell’ipotesi di lesioni cagionate ad un dirigente scolastico o a un membro del personale docente della scuola, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria, nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni e servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente, nell’esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da 2 a 5 anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le medesime pene suddette con riferimento agli ufficiali o agli agenti di polizia giudiziaria. Medesime pene si applicano nelle ipotesi di lesioni cagionate al personale che svolge, a bordo dei convogli adibiti al trasporto passeggeri, attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto ferroviario, nell’esercizio o a causa di tali attività. Le medesime disposizioni incriminatrici si applicano anche se uno dei fatti ivi indicati è commesso in occasione di manifestazioni sportive nei confronti degli arbitri o degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle stesse.

Il decreto sicurezza in parola, sotto il versante del diritto punitivo sostanziale, incide altresì sulla fattispecie di furto in abitazione e furto con strappo, addizionandovi l’ipotesi di furto con destrezza in casi particolari. Tale ultima locuzione vuole indicare, l’ipotesi di chi agendo con destrezza su mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identità, strumenti info-telematici o telefoni cellulari, ovvero su denaro o beni di valore, tale da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità. L’indicata condotta è parificata a tutti gli effetti a quella di colui che si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene mediante strappo di mano o di dosso alla persona.

Viene quindi inserito, dal decreto 23 in commento, il delitto di rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato. La pena è della reclusione da 10 a 25 anni e della multa da 6.000,00 a 9.000,00 euro se il fatto di rapina è commesso in danno di istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici, veicoli adibiti al trasporto di valori o locali attrezzati per il deposito e la custodia di valori, da un gruppo organizzato che scorre in armi le campagne o le pubbliche vie, ovvero fa uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, o impiega ogni altra tecnica e/o metodo per il compimento di atti di violenza o sabotaggio. Se l’aggravante concorre con una o più delle circostanze di cui al 3° comma[4] dell’articolo 628 c.p. o con un’altra fra quelle indicate nell’articolo 61[5] c.p., la pena è della reclusione da 12 a 25 anni e della multa da 7.000,00 a 9.000,00 euro. Resta ferma l’applicazione del 5° comma[6] dell’articolo 628 c.p.

Nei confronti del concorrente che dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti o nel recupero dei proventi del delitto o degli strumenti utilizzati per la commissione dello stesso, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

La fattispecie in tema di ricettazione diviene anch’essa suscettiva di adeguamento normativo. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dei già citati (articoli 628, 3° comma e 628-bis)[7].

Sempre sotto il versante del diritto penale sostanziale si va a incidere sulla fattispecie depenalizzata contemplante le grida e le manifestazioni sediziose. Chi le compie, se il fatto non costituisce reato, viene oggi punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 2.400,00. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Le modifiche al codice di procedura penale

In materia di diritto processuale penale si registra innanzitutto un ammodernamento inerente alle attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale in seno all’ufficio del pubblico ministero. Sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo distrettuale nel cui ambito ha sede il giudice competente, le ipotesi delittuose di rapina aggravata commesso da un gruppo organizzato ex art. 628-bis c.p., così come introdotto dal decreto legge n.23 del 2026.

Altra novella di rilievo concerne il registro delle notizie di reato di cui all’articolo 335[8] c.p.p. Come noto il pubblico ministero provvede all’iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultano contestualmente all’iscrizione della notizia di reato o successivamente indizi a suo carico. Tuttavia, dal 25 febbraio 2026, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero procede all’annotazione preliminare, in separato modello, del nome della persona cui è attribuito il fatto medesimo. In tal caso la disposizione iscrittiva in precedenza richiamata, non si applica[9].

Il quadro di riferimento normativo novellato si completa in materia con l’introduzione della nuova fattispecie processuale in tema di attività di indagine, in presenza di cause di giustificazione. Nei casi suindicati, difatti, alla persona cui è attribuito il fatto, in presenza di una causa di giustificazione, si applicano le disposizioni sui diritti e sulle garanzie della persona sottoposta alle indagini preliminari e ogni altra disposizione ad essa relativa. Nei medesimi casi, quando non è necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, il pubblico ministero assume le proprie determinazioni, in ordine alla richiesta di archiviazione senza ritardo e comunque entro 30 giorni dalla suindicata annotazione preliminare. Nei casi in cui ritenga necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, compresi quelli da svolgere con le forme di cui all’articolo 360 c.p.p., il pubblico ministero provvede senza ritardo e comunque entro 120 giorni dall’annotazione preliminare di cui si è detto. All’esito assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione entro il termine di ulteriori 30 giorni.

Quando si procede ad incidente probatorio, il pubblico ministero provvede all’iscrizione del nome della persona nel registro suindicato. In tali casi i termini di cui all’articolo 405[10] c.p.p. decorrono dalla data dell’annotazione preliminare.

Nell’ambito delle modifiche procedurali introdotte dal decreto legge 23/26 bisogna quindi segnalare quella che ha interpolato la fattispecie inerente all’arresto obbligatorio in flagranza. Difatti è oggi previsto, quale obbligatorio, l’arresto di chi commette il delitto di lesioni personali previsto dall’articolo 583-quater, 2°[11] e 3°[12] comma del codice penale.

Il sistema novellistico insiste in chiave novellistica anche nella fattispecie procedurale relativa al cosiddetto arresto in flagranza differito. Dal 25 febbraio 2026 le disposizioni sull’arresto in flagranza differita si applicano altresì nei casi di cui all’articolo 192 comma 7-bis[13] del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285, allorquando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale.

Ulteriore adattamento normativo, sempre nell’area del procedimento penale, si rinviene con riguardo ai termini di durata massima delle indagini preliminari. La durata massima è di 2 anni se le indagini preliminari riguardano la più volte citata fattispecie penale di cui all’articolo 628-bis c.p.[14]

A completamento del regime novellistico qui tratteggiato, va segnalata la fattispecie introdotta ex novo dall’articolo 10 del decreto legge in parola. Si tratta del divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico. Con la sentenza di condanna per uno dei delitti nella fattispecie in parola espressamente indicati, se ed in quanto commessi in occasione o a causa di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico, il giudice può disporre il divieto di partecipare a pubbliche riunioni e di prendere parte a pubblici assembramenti della medesima natura o tipologia di quelli in occasione o a causa dei quali è stato commesso il reato, per un periodo da 1 a 3 anni ovvero, se la pena applicata è superiore a 3 anni, per un periodo equivalente a quello della pena stessa fino a un massimo di 10 anni[15].

3. Le principali modifiche alla legislazione complementare

In materia di legislazione complementare va preliminarmente segnalata un’interpolazione della fattispecie criminosa di cui all’articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n.110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi. L’articolo 4 in parola, scritto in tema di porto di armi o oggetti atti ad offendere, oggi contempla l’ipotesi di chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza di 8 centimetri. La pena prevista è quella della reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Accertati i fatti, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, trasmettono i relativi atti al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale può applicare per un periodo fino ad 1 anno, una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie, dandone comunicazione all’autorità giudiziaria competente:

sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione personale per la guida di motoveicoli e del

-certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli;

-sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla.

È prevista altresì un’integrazione della fattispecie di cui all’articolo 4-bis della legge n.110/75 in tema di porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio. Tra quelli per cui non è ammessa licenza sono inclusi gli strumenti con la lama a due tagli e a punta acuta; la pena è della reclusione da 1 a 3 anni.

La medesima pena si applica a chiunque porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a 5 centimetri, a un taglio o a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama o a scatto, oppure apribili con una sola mano, nonché strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo a farfalla, oppure camuffati da altri strumenti ovvero occultati in altri oggetti.

Il prosieguo novellistico della legge 110 in commento contempla sanzioni amministrative commesse al porto di armi o di strumenti atti ad offendere da parte di minori di anni 18, articolo 4-ter legge n.110/75, divieto di vendita ai minori di strumenti atti ad offendere, articolo 4-quater legge n.110/75, di obblighi di registrazione delle vendite di particolari strumenti atti ad offendere, articolo 4-quinquies legge n.110/75[16].

Sotto il versante della legislazione complementare rassegnata nel presente paragrafo mette in conto solo rilevare assai rapidamente un’integrazione, l’articolo 9, della legge 16 marzo 2006, n.146 in materia di operazioni sotto copertura, nonché all’articolo 22 del provvedimento legislativo n.48/2025, inerente alle disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, ex articolo 23 medesimo provvedimento, per il personale delle forze armate.

Il decreto sicurezza qui in rassegna, incide altresì sul testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n.773[17].

Altro settore d’intervento della legislazione complementare è quello del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286; in particolare interpolando le fattispecie sul respingimento e sull’esecuzione dell’espulsione, nonché sulla medesima a titolo misura di sicurezza e disposizioni per l’esecuzione dell’espulsione.

Ancora in tema di legislazione speciale vanno rammentati gli interventi sulle norme di ordinamento penitenziario di cui alla legge n.354/75. Nell’ambito della fattispecie di cui all’articolo 4-bis sul divieto di concessione di benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti, va segnalato l’inserimento dell’articolo 628-bis c.p. più volte richiamato nelle pagine che precedono.

Anche le disposizioni in materia di sicurezza delle città, di cui alla legge n.48/2017, constano ritoccate. In particolare le misure a tutela del decoro di particolari luoghi e quelle inerenti al divieto di accesso. Così come viene integrato il disposto di cui all’articolo 73 del d.p.r. n.309/90 in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. Oggi è ordinata la confisca, altresì, degli autoveicoli o altri beni mobili registrati e non registrati, che risultano essere stati utilizzati per la commissione di uno dei fatti previsti nel citato articolo 73 ovvero che abbiano agevolato la commissione degli stessi fatti, salvo che appartengono a persona estranea al reato.

Anche le disposizioni a tutela dell’ordine pubblico di cui alla legge n.152/1975 vengono ritoccate, con particolare riferimento all’identificazione e all’immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l’eventuale possesso, tra l’altro, proprio di strumenti estrattivi o comunque atti ad offendere.

Altra novità mediaticamente molto risaltata, è quella del cd. fermo preventivo contemplato nell’articolo 11-bis del decreto legge n.59 del 1978, convertito nella legge n.191 del medesimo anno. Nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell’ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici persone rispetto alle quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di taluno degli strumenti, degli oggetti e dei materiali suindicati, ovvero dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia, per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi 5 anni, sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione e ivi trattenerli per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia e comunque non oltre le 12 ore. Dell’accompagnamento e dell’ora in cui è stato compiuto è data immediata notizia al PM, il quale se riconosce che non ricorrano le condizioni ordina il rilascio della persona accompagnata. Al PM è altresì data immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell’ora in cui è avvenuto[18].

Si è fatto riferimento, parlando dell’arresto in flagranza differito, al codice della strada; in particolare all’introduzione del comma 7-bis dell’articolo 192 del decreto legislativo n.285 del 30 aprile 1992. Qui mette solo in conto rilevare che chi si dà alla fuga con modalità tali da mettere in pericolo l’altrui incolumità è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni[19].

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