Decreto legge n. 34/2023: novità in materia penale

2. Causa speciale di non punibilità dei reati tributari



L’art. 23 del d.l. n. 34/2023, invece, prevede una causa speciale di non punibilità dei reati tributari o, meglio, per taluni di essi, essendo ivi previsto al primo comma che i “reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non sono punibili quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti dall’articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, purché’ le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello”.

Dunque, solo per questi illeciti penali, è possibile usufruire di siffatta causa di non punibilità, purché ricorrano le seguenti condizioni: 1) le relative violazioni siano correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti dall’articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; 2) le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello.

Solo ove tali condizioni ricorrano congiuntamente, dunque, è possibile vedersi riconoscere codesta causa di non punibilità.

Ciò posto, va altresì rilevato che spetta al contribuente dare “immediata comunicazione, all’Autorita’ giudiziaria che procede, dell’avvenuto versamento delle somme dovute o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata e, contestualmente, informa l’Agenzia delle entrate dell’invio della predetta comunicazione, indicando i riferimenti del relativo procedimento penale” (art. 23, co. 2, d.l. n. 34/2023) e da ciò consegue che il “processo di merito e’ sospeso dalla ricezione delle comunicazioni di cui al comma 2, sino al momento in cui il giudice e’ informato dall’Agenzia delle entrate della corretta definizione della procedura e dell’integrale versamento delle somme dovute ovvero della mancata definizione della procedura o della decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione” (art. 23, co. 3, d.l. n. 34/2023).

Ad ogni modo, durante “il periodo di cui al comma 3 possono essere assunte le prove nei casi previsti dall’articolo 392 del codice di procedura penale” (art. 23, co. 4, d.l. n. 34/2023) vale a dire le seguenti ipotesi: 1) “assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento” (art. 392, co. 1, lett. a), cod. proc. pen.); 2) “assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso” (art. 392, co. 1, lett. b), cod. proc. pen.); 3) “esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri” (art. 392, co. 1, lett. c), cod. proc. pen.); 4) “esame delle persone indicate nell’articolo 210[1] e all’esame dei testimoni di giustizia” (art. 392, co. 1, lett. d), cod. proc. pen.); 5) “confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b)” (art. 392, co. 1, lett. e), cod. proc. pen.); 6) “perizia o (…) esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile” (art. 392, co. 1, lett. f), cod. proc. pen.); 7) “ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l’atto al dibattimento” (art. 392, co. 1, lett. g), cod. proc. pen.); nei “procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1” (art. 392, co. 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen.) fermo restando che, in “ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della sua testimonianza” (art. 392, co. 1-bis, secondo periodo, cod. proc. pen.); 8) “perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni, ovvero che comporti l’esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall’articolo 224-bis” cod. proc. pen.[2] (art. 392, co. 2, cod. proc. pen.).



Queste sono dunque le novità che sono state previste da questo decreto legge.

Non resta quindi che aspettare come esse verranno interpretate in sede giudiziaria.