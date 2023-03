Dati personali: idoneità all’attività sportiva

1. I fatti

Una signora che si era sottoposta ad una visita medica per il rilascio di un certificato di idoneità sportiva, aveva presentato un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, sostenendo che la struttura sanitaria avesse compiuto una violazione della normativa in materia di privacy, in quanto aveva comunicato alla palestra dove la signora svolgeva attività sportiva la sospensione dell’idoneità senza alcuna autorizzazione da parte della signora.

In particolare, la reclamante sosteneva di essersi iscritta presso una palestra locale e che quest’ultima, per permetterle di praticare attività sportiva, le aveva chiesto un certificato di idoneità alla prativa sportiva non agonistica rilasciato da un ente autorizzato, comunicandole che, se si fosse recata presso la struttura sanitaria in questione, il prezzo della visita medica sarebbe stato compreso nel prezzo dell’iscrizione alla palestra. Inoltre, la palestra precisava che, nelle more dell’ottenimento del certificato, la signora avrebbe potuto frequentare la palestra mediante una autocertificazione avente validità di 30 giorni. Pertanto, la reclamante si recava presso lo studio medico “convenzionato” con la palestra ed effettuava la visita, ma il medico non le rilasciava il certificato, chiedendole invece l’esecuzione di un esame specialistico (poi effettuato dalla signora). Nelle more del rilascio del certificato e in costanza della validità dell’autocertificazione, la reclamante si recava presso la palestra, ma le veniva impedito l’accesso in quanto la struttura sanitaria aveva comunicato alla palestra la sospensione dell’idoneità sportiva per non aver ancora ottenuto il certificato. La signora lamentava di non aver mai dato alcuna autorizzazione allo studio medico di comunicare alla palestra l’esito della visita medico-sportiva.

Il Garante, esaminato il reclamo, chiedeva chiarimenti alla struttura sanitaria. Quest’ultima, preliminarmente affermava di essere una piccola struttura sanitaria che fornisce servizi di medicina dello sport per il rilascio di certificati per l’attività sportiva agonistica e per l’attività non agonistica e che nell’ultimo periodo aveva avuto una crescita di attività per cui stava valutando se nominare un professionista esterno quale Responsabile della protezione dati personali.

Per quanto riguarda il merito del reclamo, la struttura sanitaria sosteneva di avere un accordo con la palestra in questione in virtù del quale gli iscritti alla medesima non pagano il costo del servizio di rilascio del certificato medico per attività sportiva non agonistica, in quanto il relativo costo è sostenuto dalla palestra.

Nel caso di specie, il medico richiedeva alla signora l’esecuzione di esami di accertamento e sospendeva l’emissione del certificato nelle more dell’esecuzione degli esami specialistici richiesti. In considerazione del rapporto tra la struttura sanitaria e la palestra, per cui quest’ultima avrebbe dovuto sostenere il costo del rilascio del certificato medico, la struttura sanitaria comunicava alla palestra la sospensione della pratica per il rilascio del certificato.

La reclamata precisava che nella suddetta comunicazione alla palestra non erano contenute informazioni sullo stato di salute della paziente, né le motivazioni che avevano portato il medico a sospendere la pratica per il rilascio del certificato. Pertanto, secondo la reclamata, non era stato comunicato alla palestra alcun dato sanitario e l’informazione sulla sospensione della pratica era da ritenersi meramente necessaria alla gestione amministrativa del rapporto commerciale fra le due imprese.

Potrebbero interessarti anche: