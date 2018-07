Magistrati ordinari in tirocinio, elenco delle sedi di destinazione

Dal Csm, elenco delle sedi per i magistrati in tirocinio

Nel Plenum dell’11 luglio 2018, il Consiglio superiore della magistratura ha approvato la Delibera con l’elenco delle 347 sedi presso cui saranno destinati i magistrati ordinari in tirocinio (c.d. MOT), nominati con Decreto ministeriale del 7 febbraio 2018. I MOT saranno chiamati a scegliere l’ufficio di destinazione, tra quelli individuati, nelle date del 23 e 24 luglio 2018.

Nella stessa nota, con cui il Csm divulga la Delibera, sono indicati i criteri utilizzati per individuare tali sedi, che sono essenzialmente caratterizzati: a) dalla copertura tendenzialmente integrale degli uffici più piccoli; b) dalla proiezione statistica delle vacanze di organico degli uffici piccoli e medi; c) dalla assenza di domande nell’ultimo mollettone. Infine, sono state prese in considerazione particolari situazioni di sofferenza note al Csm

