Cybersicurezza: le linee guida ACN per i criteri di premialità nei contratti pubblici

L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha pubblicato le Linee guida per l’applicazione dei criteri di premialità nei contratti pubblici. In ballo ci sono non solo appalti e tecnologie, ma una nuova architettura di fiducia nazionale. Chi lavora con la pubblica amministrazione – o spera di farlo – è avvisato. Sugli adempimenti per la cybersicurezza, abbiamo organizzato il corso Referente CSIRT: NIS 2 e nuova Determinazione ACN 333017/2025 e il Master in Compliance Management.

Scarica le linee guida in PDF Linee-guida_Criteri_Premialita.pdf 1 MB

1. La premialità diventa legge: cosa dice l’art. 14 della legge 90/2024

L’articolo 14 della legge n. 90/2024 – colonna normativa del nuovo ecosistema nazionale di cybersicurezza – introduce un principio chiave: nelle procedure pubbliche per l’acquisto di prodotti e servizi ICT, i criteri di aggiudicazione devono premiare la cybersicurezza, valutata secondo parametri stabiliti a livello centrale.

Tradotto: se vuoi vincere un bando della PA con una tecnologia digitale, devi dimostrare di avere una cybersicurezza all’altezza, ben documentata, controllabile, e, in certi casi, anche “nazionalmente fedele”.

L’obiettivo è chiaro: ridurre la dipendenza da tecnologie estere opache, favorire soluzioni sicure, trasparenti, interoperabili e, quando possibile, italiane o europee. Ma per capire come funziona questo meccanismo – e perché interessa anche giuristi, DPO, responsabili procurement e legali d’impresa – serve leggere con attenzione le Linee guida pubblicate da ACN nell’ottobre 2025, sentita l’ANAC.

2. Il cuore della riforma: la cybersicurezza entra nei bandi

Le Linee guida specificano i criteri premianti da inserire nei bandi pubblici e spiegano come calcolare il punteggio che un’offerta può ottenere grazie a: una maggiore trasparenza del software (tramite la cosiddetta BOM , Bill of Materials),

(tramite la cosiddetta , Bill of Materials), la nazionalità della tecnologia ,

, la qualità delle misure di sicurezza implementate,

implementate, l’adesione a standard riconosciuti e a schemi di certificazione. Non si tratta di semplici “consigli”, ma di criteri obbligatori per tutte le amministrazioni pubbliche, che dovranno strutturare i bandi (e i capitolati) con queste indicazioni, pena la loro impugnabilità o inefficacia.

In altre parole: chi compra, deve premiare la cybersicurezza. Chi vende, deve saperla dimostrare.

3. La BOM: il “menu” degli ingredienti digitali

Il cuore tecnico della rivoluzione è proprio lei: la BOM (Bill of Materials). Che cos’è?

Una distinta base del software, ovvero un documento strutturato che elenca tutti i componenti di un sistema informatico o digitale, comprese librerie, plugin, dipendenze, versioni, fornitori e licenze.

La BOM serve a: identificare vulnerabilità note ,

, verificare la provenienza delle componenti ,

, controllare eventuali rischi di sicurezza o compliance. ACN chiede una BOM profonda e ampia: non basta elencare la macroarchitettura, serve dettagliare fino al terzo livello, in alcuni casi anche oltre. E non solo per i prodotti software, ma anche per servizi digitali e piattaforme SaaS.

La BOM diventa così uno strumento di trasparenza e tracciabilità, fondamentale nei processi di valutazione, monitoraggio e verifica ex post.



Potrebbero interessarti anche: Legge sulla cybersicurezza: obblighi e adempimenti per PA e aziende

Cybersicurezza e NIS2: in Gazzetta il DPCM con nuovi obblighi

Cybersicurezza nei contratti ICT: i nuovi obblighi del DPCM

4. Tecnologie sovrane: perché l’origine conta

Un altro aspetto non secondario è la nazionalità delle tecnologie impiegate.

Le Linee guida specificano che viene premiata la localizzazione dell’origine tecnologica (produzione, sviluppo, controllo, governance) sul territorio nazionale o dell’Unione Europea, in coerenza con gli obiettivi strategici di cyber-resilienza, sovranità digitale e autonomia strategica.

Non si tratta di autarchia tecnologica, ma di una preferenza strategica: meno dipendenze da vendor esterni, più controllo sugli aggiornamenti, più affidabilità in caso di crisi geopolitiche o cyber-attacchi sistemici.

Il principio della “digital sovereignty” – evocato in ambito europeo da anni – trova qui una prima concreta applicazione a livello normativo e operativo in Italia.

5. Come si calcola il punteggio: ponderazione, clausole tipo e controlli

Il documento fornisce esempi pratici di ponderazione del criterio di premialità all’interno dell’offerta tecnica, suggerendo anche clausole tipo da inserire negli atti di gara.

Ma attenzione: non è sufficiente dichiarare il rispetto del criterio per ottenere il punteggio. Serve documentarlo, allegare la BOM in formato leggibile, compilare i campi minimi previsti (e quelli facoltativi per ottenere punteggi superiori), ed essere pronti a sottoporsi a controlli a campione o sistematici.

Le PA potranno inoltre prevedere lotti riservati o dedicati esclusivamente a tecnologie con determinate caratteristiche di cybersicurezza, escludendo chi non è in grado di fornire tali garanzie.

6. Chi deve preoccuparsi? Tutti. Ma qualcuno di più.

Le Linee guida hanno impatto immediato su: fornitori IT e operatori del cloud che vogliono lavorare con la PA,

e operatori del cloud che vogliono lavorare con la PA, uffici legali e procurement pubblici che devono impostare i bandi,

e procurement pubblici che devono impostare i bandi, DPO e referenti privacy , chiamati a valutare la trasparenza delle soluzioni proposte,

, chiamati a valutare la trasparenza delle soluzioni proposte, soggetti aggregatori, centrali di committenza, stazioni appaltanti ,

, ma anche su consulenti, integratori, software house e legal tech provider. Chi finora ha trattato la cybersicurezza come un “bollino” o un paragrafo accessorio della documentazione, dovrà ripensare l’intera value proposition, dotarsi di strumenti per generare BOM affidabili, garantire origine controllata, e soprattutto imparare a raccontare bene – e documentare meglio – la propria affidabilità digitale.

7. Le PA non sono più solo acquirenti: diventano architetti della sicurezza

Un ultimo punto, forse il più importante: queste Linee guida trasformano le pubbliche amministrazioni in protagoniste della cybersicurezza nazionale.

Non si tratta più solo di “comprare bene”, ma di definire standard, orientare il mercato, premiare comportamenti virtuosi e costruire ecosistemi sicuri.

Un cambio di paradigma. E anche una responsabilità.

Perché ogni bando scritto male, ogni criterio eluso, ogni BOM incompleta, è una porta aperta nel sistema immunitario digitale del Paese.

8. Conclusione: la rivoluzione silenziosa è già iniziata

Chi lavora nel settore pubblico o fornisce tecnologie alla PA non può più ignorare queste Linee guida.

Non sono un’appendice tecnica, ma una nuova grammatica per la fiducia digitale, su cui si misureranno affidabilità, integrità, trasparenza e capacità competitiva.

La cybersicurezza, da oggi, non è solo una questione tecnica o normativa, ma un criterio di selezione pubblica, una voce nei punteggi di gara, una condizione di accesso ai fondi pubblici.

E come per ogni cambiamento serio, chi se ne accorge troppo tardi… resterà fuori.

Formazione in materia per professionisti

Referente CSIRT: NIS 2 e nuova Determinazione ACN 333017/2025

La nuova Determinazione ACN n. 333017/2025 segna un passaggio decisivo nell’attuazione della Direttiva NIS2 in Italia, introducendo all’art. 7 una figura inedita: il Referente CSIRT.

Il corso offre una lettura chiara e operativa delle nuove regole emanate dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), spiegando cosa cambia per i soggetti NIS e come organizzarsi entro le scadenze previste. Il Referente CSIRT dovrà infatti essere designato tra il 20 novembre e il 31 dicembre 2025.

Attraverso un percorso pratico e di approfondimento, i partecipanti comprenderanno:

– il quadro normativo aggiornato e le differenze tra Punto di Contatto e Referente CSIRT

– le responsabilità, le procedure e gli obblighi di notifica degli incidenti

– l’utilizzo del Portale ACN e checklist operative per il Referente CSIRT

>>>Per info ed iscrizioni<<<



Master in Compliance Management

Il Master in Compliance Management è un percorso di formazione specialistica della durata di 24 ore, pensato per offrire una visione chiara, aggiornata e completa delle principali aree della compliance aziendale. Il focus è sugli strumenti, gli obblighi e le responsabilità che imprese e professionisti devono conoscere e applicare per garantire la conformità e l’efficacia dei modelli organizzativi.

Grazie all’esperienza dei docenti e all’analisi di casi concreti, il Master si distingue per un taglio pratico e operativo che consentirà ai partecipanti di acquisire competenze e strumenti utili per gestire la compliance integrata in diversi contesti aziendali.

Il programma copre i principali ambiti della compliance: dalla governance aziendale alla responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001), dalla protezione dei dati personali e privacy alla gestione delle segnalazioni whistleblowing, dalla sostenibilità ESG e i nuovi obblighi europei alla regolamentazione sull’intelligenza artificiale (AI Act), fino alla cybersecurity e alla gestione integrata del rischio.

>>>Per info ed iscrizioni<<<

Ti interessano questi contenuti?

Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!

Iscriviti!