Corso cassazionisti CNF 2026: bando e requisiti

Il Consiglio Nazionale Forense ha indetto la procedura selettiva 2026 per l’accesso al corso propedeutico all’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

1. Finalità del bando

Il bando del CNF disciplina l’ammissione al corso obbligatorio per gli avvocati che intendono iscriversi all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 247/2012. Il corso è organizzato dalla Scuola superiore dell’Avvocatura e rappresenta un passaggio necessario per l’accesso alla verifica finale di idoneità.

2. Requisiti di ammissione

Possono presentare domanda gli avvocati iscritti all’albo ordinario o all’elenco speciale degli avvocati di enti pubblici da almeno otto anni. È inoltre richiesto di non aver riportato sanzioni disciplinari interdittive definitive negli ultimi tre anni, di non essere sospesi dall’esercizio della professione e di godere dei diritti civili e politici.

Elemento centrale è l’effettivo esercizio della professione forense: nei quattro anni precedenti la domanda occorre aver patrocinato, con mandato nominativo, almeno dieci giudizi davanti a una Corte di appello civile o penale, oppure davanti alle giurisdizioni amministrative o contabili di primo grado o tributarie di secondo grado. Sono computabili anche i giudizi davanti alla Corte di giustizia UE e alla CEDU. È ammesso il cumulo dei giudizi secondo i criteri indicati dal bando.

3. Domanda di partecipazione e scadenze

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite l’applicazione disponibile sul sito www.corsicassazionisti.cnf.it. Il termine di scadenza è fissato al 18 febbraio 2026, entro le ore 23:59, con invio alla PEC corsicassazionisti@pec.cnf.it.

Alla domanda devono essere allegati in formato PDF un documento di identità valido e la ricevuta del versamento della quota di partecipazione. Il candidato deve inoltre indicare la materia prescelta, scelta vincolante sia per la frequenza sia per la prova finale.

4. Costi e borse di studio

La quota di partecipazione al corso è pari a 750 euro, non rimborsabili. Sono previste dieci borse di studio da 1.000 euro ciascuna, assegnate in base al reddito ai partecipanti che abbiano frequentato almeno due terzi delle lezioni. Sono esclusi dal beneficio gli iscritti con domicilio professionale in Roma.

5. Struttura e organizzazione del corso

Il corso si svolge a Roma, ha una durata complessiva di 100 ore e si articola in un modulo comune di 20 ore e in un modulo specialistico di 80 ore, a scelta tra diritto processuale civile, penale o giustizia amministrativa. Le lezioni si tengono di regola il venerdì pomeriggio e il sabato mattina, anche con modalità a distanza o in sedi decentrate individuate dal CNF.

6. Verifica finale e iscrizione all’albo speciale

L’accesso alla verifica finale è subordinato alla frequenza di almeno due terzi del corso. La prova consiste, di norma, in una prova scritta di redazione di un atto per le giurisdizioni superiori, con possibilità di colloquio orale in casi eccezionali. L’esito è espresso in termini di idoneità o non idoneità e consente l’iscrizione nell’albo speciale.

