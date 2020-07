Coronavirus, restrizioni estese al 31 luglio. Proroga emergenza al 31 ottobre

Versione PDF del documento

È attesa stasera in Parlamento la presentazione, da parte del ministro della Salute, del nuovo Dpcm che proroga al 31 luglio le misure restrittive anti-Covid contenute nel Dpcm dell’11 giugno. Discorso diverso invece per la proroga dello stato di emergenza, probabilmente al 31 ottobre, che il governo dovrebbe presentare nei prossimi giorni.

Nel Dpcm che il ministro Speranza presenterà alle ore 20 in Aula alla Camera tutte le misure previste nel Dpcm di giugno sono destinare a essere prorogate alla fine di luglio, comprese quelle che riguardano il lavoro a distanza. Slitta quindi al 31 luglio anche la riapertura delle discoteche e l’organizzazione di fiere e congressi. Ma chi viaggia in aereo dal 15 luglio potrà imbarcarsi con il bagaglio a mano. Il divieto imposto il 26 giugno scorso per trolley e borsoni da sistemare sulle cappelliere, dovrebbe essere eliminato dal nuovo Dpcm. Nel Decreto del presidente del consiglio sarà inserito anche il divieto d’ingresso per i passeggeri provenienti dai 13 Paesi inclusi nella black list decisa con ordinanza dal ministro della Sanità. E non è da escludere che la lista si allunghi ulteriormente visto l’andamento della pandemia in alcune aree (tra i Paesi più a rischio c’è il Messico).

Restano confermate le «modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza». Si prorogano al 31 luglio anche la possibilità di «incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti». Ribadita la necessità di continuare a rispettare tre misure fondamentali: mascherina nei luoghi chiusi, distanziamento di un metro tra le persone, igiene delle mani . Permane inoltre l’obbligo di sanificare i luoghi di lavoro.

Si legga anche:”Coronavirus, restrizioni estese al 31 luglio. Proroga emergenza al 31 ottobre”

Volume consigliato

COVID-19: le novità sul lavoro Rocchina Staiano, 2020, Maggioli Editore 2020, A causa della comparsa di casi di trasmissione di COVID-19, il Governo ha emanato una serie di provvedimenti per la gestione ed il contenimento dell’emergenza sanitaria in atto e per il sostegno economico alle famiglie, ai lavoratori ed alle imprese; in particolare, possiamo qui...



Diventa autore di Diritto.it Scopri di più!

© RIPRODUZIONE RISERVATA