Coronavirus: nuovo dpcm del 24 ottobre

Il provvedimento entrerà in vigore lunedì 26 ottobre e resterà valido fino al 24 novembre.

Ecco le principali novità che possono essere di interesse:

AZIENDE PRIVATE

E’ fortemente raccomandata la differenziazione di orario di ingresso del personale nonché l’utilizzo del lavoro agile.

E’ fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità distanza.

CONVEGNI

Sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Le riunioni nell’ambito delle pubbliche amministrazioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.

Nel predisporre le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.

Nelle pubbliche amministrazioni è incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale del 50%.

Le pubbliche amministrazione dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all’emergenza o in servizi pubblici essenziali.

ISTRUZIONE

Sospesi viaggi di istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate…fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento nonché le attività di tirocinio.

RISTORAZIONE

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

SPOSTAMENTI

Restano liberi gli spostamenti tra Regioni.

È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblico o privato, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o per usufruire di servizi non sospesi.

