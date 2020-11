Coronavirus e avvocato: le nuove modalità per le udienze da remoto

Il Segretario Generale della Giustizia Amministrativa fornisce agli avvocati le indicazioni necessarie per il corretto svolgimento delle udienze da remoto.

Le udienze amministrative da remoto

Il Segretario Generale della Giustizia amministrativa con l’avviso prot. 0022186 (sotto allegato), pubblicato in data 11 novembre 2020 e indirizzato agli avvocati (e alle Segreterie degli Uffici Giudiziari), fornisce importanti indicazioni per la corretta celebrazione delle udienze da remoto (riprese dal 9 novembre 2020, in base a quanto stabilito dall’art. 25 del decreto legge n. 137/2020).