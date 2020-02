Coronavirus, dal Ministero ulteriori indicazioni per prevenire il contagio

Versione PDF del documento

Dal Ministero della Giustizia giungono ulteriori indicazioni urgenti dirette agli uffici giudiziari per la prevenzione della diffusione del contagio da Coronavirus.

L’attività giudiziaria continuerà a svolgersi con le precauzioni adottate dai singoli capi degli uffici in conformità, oltre alle circolari del ministero della Giustizia, a quanto previsto dal decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, dal DPCM del 23 febbraio 2020, dalla Circolare del Ministro della salute del 22 febbraio 2020 n. 54/43 e dalle ordinanze del ministero della Salute di concerto con i presidenti delle Regioni Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria e Friuli-Venezia Giulia.

“Sul punto – si legge in una delle circolari – appare opportuno veicolare, a mero titolo esemplificativo, il provvedimento preso dai vertici del distretto milanese in merito all’adozione di misure organizzative di mera precauzione in adeguamento di quanto indicato nella circolare del ministero della Salute”.

Si legga anche:”Prevenzione diffusione Coronavirus: le chiusure dei Tribunali e stop ai concorsi pubblici”

Diventa autore di Diritto.it Scopri di più!

© RIPRODUZIONE RISERVATA