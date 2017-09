Convegno nazionale dei Responsabili Amministrativi a Lecce dal 20 al 22 settembre

La crisi che attanaglia l’Italia da troppo tempo ormai è l’effetto perverso di anni di disinvestimento nella cultura e nel sapere. Essa rende definitiva la consapevolezza che solo dalla conoscenza si può ripartire per costruire un Paese migliore.

La conoscenza è annoverata, infatti, sul piano globale come primo bene comune per la società del benessere e per il rinnovamento del modello sociale.

In queste nuove linee di progresso, le Università – quali luoghi naturali di ricerca e, dunque, di conoscenza – possono e devono ambire al ruolo di ingranaggi fondamentali del processo di comunicazione, così da essere parti promotrici di uno sviluppo sociale sostenibile.

In modo simmetrico, i dipendenti delle Università, in quanto componenti centrali della macchina amministrativa, sono chiamati ad assumere piena consapevolezza dei mutamenti normativi e socio-economici intervenuti, al fine di veicolare l’azione dei rispettivi Atenei verso nuovi modelli di intervento.

Date queste premesse, il Convegno annuale dei Responsabili Amministrativi che si terrà a Lecce dal 20 al 22 settembre 2017, si presenta come momento di confronto e di ispirazione per le azioni concrete da intraprendere, focalizzandosi sui nuovi obiettivi delle Università come sintetizzati nel lemma “terza missione”. Ciò nel preciso intento di disegnare i tratti principali dei ruoli degli Atenei nel panorama sociale, imprenditoriale e finanziario, in piena aderenza agli attuali sviluppi e cambiamenti, in un nuovo dialogo fra ricerca scientifica, società civile e territorio.

La Terza Missione delle Università individua, senza alcun dubbio, un nuovo modello di azione, seppure ancora non strutturato nei suoi caratteri principali, il cui punto di partenza è costituito dalla unione tra ricerca scientifica e diffusione del bene conoscenza quali motori di crescita sostenibile, sociale ed economica. Le sue concrete forme attuative richiamano il tema della “civic university” quale nuovo modello di Università, in grado di attivare sinergie tra politiche pubbliche, società civile e mondo accademico.

Da qui le premesse per l’organizzazione di un incontro e da qui le concrete strategie di produzione della nuova sfida, che richiama tutto il tessuto produttivo italiano a essere fattivi produttori di una nuova linea di comunicazione tra Università, enti territoriali e società civile.

Nello specifico, il Convegno Nazionale organizzato dall’Associazione Coordinamento Nazionale Responsabili Amministrativi delle Università, si propone come occasione per mettere a confronto: esponenti del mondo universitario nazionale come Rettori, Direttori Generali, Dirigenti e Professori; con rappresentanti di enti pubblici quali, Ministeri, Regioni, ANAC e ANVUR; con rappresentanti del settore privato come il Presidente di Confindustria Lecce e liberi professionisti.

È in atto una rivoluzione nelle Università, guidata dall’ambizione di voler diventare il veicolo promotore della crescita sociale ed economica del Paese.

Gabriele Ronzini.

