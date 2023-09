Contributo minimo integrativo Cassa Forense: riscossione rinviata

1. Il dibattito sul contributo minimo integrativo



L’art. 25, comma 7, del vigente Regolamento Unico della Previdenza prevedeva che il contributo minimo integrativo non fosse dovuto per gli anni dal 2018 al 2022, essendo però comunque dovuto il pagamento del contributo integrativo del 4% sul volume d’affari dichiarato.

La Cassa Forense, con comunicazione del 21 settembre, aveva deciso di prorogare anche per l’anno 2023 la temporanea abrogazione del contributo integrativo minimo a carico degli iscritti, ma, in seguito, i Ministeri Vigilanti hanno deciso di ripristinare la riscossione del contributo integrativo minimo per l’anno 2023, nel quadro di un’” articolata riforma previdenziale”.

A seguito della mancata approvazione del provvedimento di proroga da parte dei Ministeri Vigilanti, è stato proposto ricorso al Tar, con discussione fissata per il 25 ottobre prossimo. Il Comitato dei Delegati di Cassa Forense ha peraltro formulato istanza di riesame del provvedimento negativo agli stessi Ministeri ed allo stato non è pervenuto alcun riscontro.

Potrebbe interessarti anche: