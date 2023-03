Contratto preliminare: dal 7 marzo la registrazione online 

A partire dal 7 marzo 2023 registrazione online anche per il contratto preliminare di compravendita.

Arriva il servizio dell’Agenzia delle Entrate, da come fare alla documentazione a quale allegare alla richiesta.

La registrazione di un contratto preliminare di compravendita potrà essere effettuato online attraverso il servizio messo a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Come stabilito dal provvedimento dell’1 marzo 2023, a partire dalla data sopra menzionata, la richiesta potrà essere inviata direttamente dal proprio computer.

All’istanza in questione potrà essere allegata la documentazione necessaria, compresi il contratto ed eventuali planimetrie.

Per effettuare la registrazione online si dovrà accedere attraverso l’apposita procedura telematica, indicando le informazioni necessarie contenute nel modello “RAP”.

1. In che cosa consiste il contratto preliminare

Il contratto preliminare consiste in un accordo tra venditore e compratore, i quali si impegnano in modo reciproco a stipulare un successivo e definitivo contratto di compravendita, con il quale si dovrà attuare il trasferimento del diritto di proprietà sul bene.

2. Il provvedimento dell’agenzia delle entrate online

Come scritto in precedenza, la possibilità di registrazione online si estende anche al contratto preliminare di compravendita, vale a dire, l’accordo tra venditore e compratore che si impegnano in modo reciproco a stipulare, all’atto del rogito, un successivo contratto definitivo di compravendita.

Dal 7 marzo 2023 i contribuenti e i loro intermediari potranno utilizzare il relativo servizio messo a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

A permettere la “semplificazione” è stato il provvedimento dell’1 marzo 2023.

Il documento di prassi ha approvato il modello che deve essere utilizzato e le apposite istruzioni per potere effettuare la compilazione.

Prima di questa data per la registrazione di simili contratti ci si doveva necessariamente recare in un ufficio dell’Amministrazione finanziaria, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto.

Il processo di digitalizzazione delle procedure e a breve anche dei preliminari di vendita continua, gli stessi potranno essere registrati online, così come può avvenire per i contratti di comodato d’uso.

Nel comunicato stampa dell’1 marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che:

“Con successivi provvedimenti la modalità di registrazione verrà progressivamente estesa agli altri atti privati”.

3. In che modo funziona la registrazione online

La registrazione online del contratto preliminare dovrà essere utilizzata attraverso il servizio online dell’Agenzia delle Entrate, con l’apposita procedura telematica.

Il servizio RAP web permette di registrare online i contratti di comodato d’uso e dal 7 marzo darà i contribuenti e gli intermediari potranno inviare la richiesta utilizzando il proprio computer e allegando la documentazione richiesta.

Nel modello si dovranno indicare le informazioni necessarie e allegare:



· la copia dell’atto da registrare, firmato dalle parti

· eventuali altri documenti (scritture private, inventari, mappe, planimetrie e disegni).



Questi documenti dovranno essere “riuniti” in un unico file in formato TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b).

Successivamente sono state inserite le informazioni richieste.

Le imposte di bollo e di registro verranno calcolate in automatico dallo stesso sistema e possono essere versate in contemporanea attraverso addebito sul conto corrente.

Per i soggetti che non sono obbligati alla registrazione telematica resta la possibilità di presentare il modello RAP presso gli uffici dell’Amministrazione finanziaria.