Contrattazione collettiva – Scheda di Diritto

La contrattazione collettiva rappresenta uno dei pilastri fondamentali del diritto del lavoro in Italia e in molti altri paesi, essendo lo strumento principale attraverso cui si disciplinano le condizioni lavorative e si tutela il potere negoziale dei lavoratori. Si tratta di un processo di negoziazione tra le parti sociali (sindacati e datori di lavoro) volto a stabilire regole e tutele che regolano il rapporto di lavoro all’interno di determinati settori, categorie o singole aziende.

In alcuni casi, esistono anche contratti interconfederali, stipulati tra le confederazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro per regolare aspetti trasversali e di interesse comune (ad esempio, sicurezza sul lavoro).

In Italia, la contrattazione collettiva si articola su due livelli principali, stabiliti dalla normativa e dalla prassi contrattuale:

I contratti collettivi, inoltre, possono includere clausole innovative che riguardano tematiche attuali come il lavoro agile (smart working), l’inclusività e la parità di genere.

4. Effetti giuridici della contrattazione collettiva



I contratti collettivi di lavoro hanno effetto erga omnes solo se espressamente estesi con appositi provvedimenti legislativi o se tutti i datori di lavoro di un settore aderiscono all’associazione firmataria. Nella pratica, il contratto collettivo ha forza vincolante solo per le parti che lo sottoscrivono e per coloro che aderiscono alle rispettive organizzazioni.

In linea di principio: