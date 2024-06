Concorso per trasferimento di notai in esercizio: 756 posti

E’ stato pubblicato nel sito del Ministero il provvedimento del 31 maggio 2024, per il nuovo concorso per titoli per trasferimento dei notai in esercizio (scaricabile integralmente dal box allegati). Con il provvedimento sono stati individuati 756 posti vacanti, scaricabili in PDF dal box allegati. Vediamo tutte le informazioni.

1. Come partecipare al concorso



Gli aspiranti, notai in esercizio o notai riammessi all’esercizio professionale devono trasmettere o presentare al Ministero della Giustizia – Ufficio II della Direzione Generale degli Affari Interni, Via Arenula, 70 – 00186 ROMA, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, domanda redatta in bollo, con dichiarazione inserita nella stessa o in atto separato dell’ordine di preferenza delle sedi richieste, contenente anche:

quietanza comprovante il versamento presso un archivio notarile distrettuale della tassa di Euro 2,58 per ciascuna sede richiesta;

distrettuale della tassa di Euro 2,58 per ciascuna sede richiesta; documentazione in bollo relativa agli eventuali titoli (legge 30 aprile 1976, n. 197) con specificazione della durata e della qualità delle funzioni cui essi si riferiscono.

Per quanto riguarda le pubblicazioni, invece, dovranno essere specificate con l’indicazione del titolo dell’opera, della denominazione dell’editore o del periodico e della relativa data. Un esemplare dovrà essere trasmesso all’Ufficio II -notariato della Direzione Generale degli Affari Interni, unitamente alla domanda di concorso; nello stesso termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, un altro esemplare delle stesse pubblicazioni, unitamente a fotocopia non autenticata della domanda di concorso, dovrà essere inviato a ciascun componente notaio e precisamente:

Notaio Pellegrino D’AMORE – Vicolo Giardinetto, 9 83100 AVELLINO

Notaio Serena CAIMMI – via Stefano Boccapaduli, 50 00151 ROMA

Le pubblicazioni saranno ricevute in visione e potranno essere ritirate dagli interessati entro tre mesi; qualora le pubblicazioni siano state già valutate in sede di precedenti concorsi per trasferimento, non occorrerà ritrasmetterle, ma nella domanda di concorso dovrà essere indicato che le pubblicazioni sono state già valutate, il concorso nel quale sono state valutate e il punteggio attribuito, se conosciuto.