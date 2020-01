Concorso Senato 2020: 30 posti di assistente

Versione PDF del documento

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 14 gennaio il bando per un nuovo concorso pubblico , per esami, a trenta posti di Assistente parlamentare della professionalità generale,

Requisiti d’esame

Per l’ammissione al concorso è necessario che i candidati:

a) siano cittadini italiani;

b) abbiano l’esercizio dei diritti civili e politici;

c) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado con un voto non inferiore a 8/10 oppure – se rilasciato secondo l’ordinamento previgente – di scuola media con giudizio non inferiore a buono, ovvero siano in possesso di titolo di studio riconosciuto o

dichiarato equipollente

d) abbiano un’eta’ non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentacinque anni. Il limite di eta’ e’ da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del trentacinquesimo anno;

e) siano in possesso dell’idoneità fisica relativa alle specifiche mansioni professionali dell’Assistente parlamentare indicate all’art. 27 del Testo Unico.

2. Ai fini della partecipazione al concorso, ai dipendenti del Senato della Repubblica non e’ richiesto il requisito anagrafico

3. I requisiti per ottenere l’ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria in caso di parità di punteggio debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per l’invio della domanda di partecipazione 14 febbraio 2020

4. L’Amministrazione si riserva di provvedere anche d’ufficio all’accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque momento della procedura di concorso la presentazione dei documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.

Le modalità dell’invio della domande

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata con modalità telematica, entro il 14 febbraio 2020 , esclusivamente attraverso la specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo concorsi.senato.it raggiungibile anche dal sito istituzionale del Senato (senato.it).

Per accedere all’applicazione il candidato deve essere in possesso di un’identità nell’ambito del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Qualora il candidato ne fosse sprovvisto puo’ richiederla secondo le procedure indicate nel sito spid.gov.it .

Viene il richiesto il versamento di un contributo di segreteria, in nessun caso rimborsabile, pari a euro 10,00 , attraverso il sistema PagoPA, sulla base delle indicazioni riportate nell’applicazione presente all’indirizzo concorsi.senato.it

Nella Gazzetta Ufficiale Serie speciale «Concorsi ed esami» – del 21 aprile 2020 viene data comunicazione del diario della prova preliminare. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.

Svolgimento delle prove

La prova preliminare consisterà in 50 quesiti attitudinali a risposta multipla: 20 di carattere logico-matematico (ragionamento numerico, ragionamento deduttivo), 20 di carattere critico-verbale (comprensione verbale, ragionamento verbale, ragionamento critico-verbale) e 10 volti ad accertare la conoscenza della lingua inglese in un grado non inferiore al livello di competenza B1 di cui al «Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue» (CEFR).

i candidati avranno a disposizione sessanta minuti.

Le 3 prove scritte sono:

a) 5 quesiti sulla storia d’Italia dal 1861 ai giorni nostri e 5 quesiti sull’ordinamento costituzionale italiano;

b) 5 quesiti concernenti il primo soccorso e 5 quesiti concernenti la sicurezza sul lavoro, compresa la sicurezza antincendio, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c) la traduzione di un testo dalla lingua inglese – con livello di competenza B1 , senza l’ausilio di vocabolario.

Per lo svolgimento di ciascuna prova scritta, il candidato avra’ a disposizione due ore.

I candidati che hanno superato le prove scritte saranno chiamati a sostenere le prove orali e tecniche seguenti:

a) una prova tendente ad accertare la preparazione del candidato sulla storia d’Italia dal 1861 ai giorni nostri;

b) una prova tendente ad accertare la preparazione del candidato sull’ordinamento costituzionale italiano;

c) lettura e traduzione di un brano scritto nella lingua inglese, che costituisce la base per successive domande e per una conversazione, con livello di competenza B1 d

d) una prova tecnica volta ad accertare la conoscenza delle principali informazioni sul Senato della Repubblica nella sezione «Relazioni con i cittadini» del sito istituzionale www.senato.it

e) una prova tecnica mediante l’utilizzo di personal computer, tendente ad accertare la conoscenza di programmi «Microsoft ® Excel» e «Microsoft ® Word».