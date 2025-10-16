Concorso RIPAM: bando per 101 assistenti presso Avvocatura dello Stato e Giustizia Amministrativa

È stato pubblicato sul portale inPA il nuovo concorso RIPAM 2025 per il reclutamento di 101 unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area degli assistenti presso l’Avvocatura dello Stato e la Giustizia amministrativa (Consiglio di Stato e TAR). La selezione, gestita da Formez PA per conto della Commissione RIPAM, è per titoli ed esami e si svolge su base territoriale.

Scarica il bando e i documenti utili FAQ-assistenti.pdf 292 KB Bando-RIPAM-Avvocatura-Stato-e-Giustizia-amministrativa-assistenti.pdf 613 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Posti disponibili e sedi per il Concorso RIPAM

Il concorso prevede 55 posti per la famiglia professionale amministrativa-giuridico-contabile da assegnare all’Avvocatura dello Stato, e 46 posti per la famiglia amministrativo-giuridico-economica destinati al Consiglio di Stato e ai Tribunali Amministrativi Regionali (TAR).

Ogni profilo è identificato da un codice concorso (A per Avvocatura, B per Giustizia Amministrativa), con distribuzione territoriale dettagliata nel bando — ad esempio: Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari (4 posti, Cod. A.1),

(4 posti, Cod. A.1), Napoli (5 posti, Cod. A.15),

(5 posti, Cod. A.15), Venezia (6 posti, Cod. A.24),

(6 posti, Cod. A.24), TAR Lazio – Roma (5 posti, Cod. B.10),

Consiglio di Stato (11 posti, Cod. B.1). È possibile candidarsi per un solo codice concorso e per un solo ambito territoriale.

2. Requisiti di partecipazione al Concorso RIPAM

I candidati devono essere in possesso di: cittadinanza italiana o di altro Stato UE (con i requisiti previsti dall’art. 38 d.lgs. 165/2001);

o di altro Stato UE (con i requisiti previsti dall’art. 38 d.lgs. 165/2001); maggiore età ;

; idoneità fisica all’impiego;

all’impiego; diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale o titolo equipollente;

o titolo equipollente; condotta incensurabile, richiesta solo per chi sarà assegnato all’Avvocatura dello Stato La partecipazione è “con riserva” fino alla verifica dei requisiti. I candidati con titoli di studio esteri devono dichiararne l’equipollenza o l’avvio della richiesta di riconoscimento.

3. Domanda di partecipazione

La domanda deve essere presentata esclusivamente online sul portale inPA, autenticandosi con SPID, CIE, CNS o eIDAS.

È obbligatorio disporre di una PEC personale o domicilio digitale.

Il termine per la presentazione è di 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sul portale.

È previsto un contributo di partecipazione di €10,00, da versare tramite il sistema pagoPA. Il pagamento non è rimborsabile e deve avvenire entro la scadenza del bando. La ricevuta di corretta presentazione della domanda è scaricabile al termine della procedura. In caso di errore, è possibile reinviare una nuova candidatura: sarà valida solo l’ultima inviata.

4. Prova d’esame del Concorso RIPAM

Il concorso non prevede una prova preselettiva né prova orale. L’unica prova scritta, informatizzata e centralizzata tramite piattaforma digitale, consiste in 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, per un punteggio massimo di 30 punti.

La prova si articola in: 25 quesiti su diritto amministrativo, diritto civile (obbligazioni e contratti), contabilità e contratti pubblici, diritto penale (reati contro la PA), disciplina del pubblico impiego, ordinamento del Consiglio di Stato, TAR e Avvocatura dello Stato, lingua inglese (livello A2) e competenze digitali;

su diritto amministrativo, diritto civile (obbligazioni e contratti), contabilità e contratti pubblici, diritto penale (reati contro la PA), disciplina del pubblico impiego, ordinamento del Consiglio di Stato, TAR e Avvocatura dello Stato, lingua inglese (livello A2) e competenze digitali; 7 quesiti di logica e ragionamento verbale ;

; 8 quesiti situazionali su casi organizzativi e relazionali La prova si considera superata con almeno 21/30. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento.

5. Valutazione dei titoli

Solo per i codici A (Avvocatura dello Stato) è prevista anche la valutazione dei titoli dopo la prova scritta, riservata ai candidati risultati idonei.

In particolare, è riconosciuta una premialità fino a 3 punti per esperienze lavorative di almeno due anni consecutivi presso pubbliche amministrazioni impegnate nell’attuazione del PNRR.

6. Graduatorie, assunzione e sede di lavoro

Le graduatorie finali di merito saranno pubblicate sul Portale inPA e sui siti di Avvocatura dello Stato e Giustizia Amministrativa.

I vincitori saranno assunti a tempo indeterminato nell’Area Assistenti e assegnati alle sedi indicate nel bando, in base all’ordine di graduatoria.

L’assunzione avverrà nel rispetto dei vincoli finanziari e potrà essere seguita da eventuale scorrimento per idonei non vincitori.

Vuoi ricevere aggiornamenti costanti e materiali gratuiti?

Se ti interessano i concorsi pubblici, iscriviti gratuitamente al canale Telegram dedicato. Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!