Concorso RIPAM: bando per 101 assistenti presso Avvocatura dello Stato e Giustizia Amministrativa

È stato pubblicato sul portale inPA il nuovo concorso RIPAM 2025 per il reclutamento di 101 unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area degli assistenti presso l’Avvocatura dello Stato e la Giustizia amministrativa (Consiglio di Stato e TAR). La selezione, gestita da Formez PA per conto della Commissione RIPAM, è per titoli ed esami e si svolge su base territoriale.
1. Posti disponibili e sedi per il Concorso RIPAM
Il concorso prevede 55 posti per la famiglia professionale amministrativa-giuridico-contabile da assegnare all’Avvocatura dello Stato, e 46 posti per la famiglia amministrativo-giuridico-economica destinati al Consiglio di Stato e ai Tribunali Amministrativi Regionali (TAR).
Ogni profilo è identificato da un codice concorso (A per Avvocatura, B per Giustizia Amministrativa), con distribuzione territoriale dettagliata nel bando — ad esempio:
- Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari (4 posti, Cod. A.1),
- Napoli (5 posti, Cod. A.15),
- Venezia (6 posti, Cod. A.24),
- TAR Lazio – Roma (5 posti, Cod. B.10),
- Consiglio di Stato (11 posti, Cod. B.1).
È possibile candidarsi per un solo codice concorso e per un solo ambito territoriale.
2. Requisiti di partecipazione al Concorso RIPAM
I candidati devono essere in possesso di:
- cittadinanza italiana o di altro Stato UE (con i requisiti previsti dall’art. 38 d.lgs. 165/2001);
- maggiore età;
- idoneità fisica all’impiego;
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale o titolo equipollente;
- condotta incensurabile, richiesta solo per chi sarà assegnato all’Avvocatura dello Stato
La partecipazione è “con riserva” fino alla verifica dei requisiti. I candidati con titoli di studio esteri devono dichiararne l’equipollenza o l’avvio della richiesta di riconoscimento.
3. Domanda di partecipazione
La domanda deve essere presentata esclusivamente online sul portale inPA, autenticandosi con SPID, CIE, CNS o eIDAS.
È obbligatorio disporre di una PEC personale o domicilio digitale.
Il termine per la presentazione è di 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sul portale.
È previsto un contributo di partecipazione di €10,00, da versare tramite il sistema pagoPA. Il pagamento non è rimborsabile e deve avvenire entro la scadenza del bando. La ricevuta di corretta presentazione della domanda è scaricabile al termine della procedura. In caso di errore, è possibile reinviare una nuova candidatura: sarà valida solo l’ultima inviata.
4. Prova d’esame del Concorso RIPAM
Il concorso non prevede una prova preselettiva né prova orale. L’unica prova scritta, informatizzata e centralizzata tramite piattaforma digitale, consiste in 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, per un punteggio massimo di 30 punti.
La prova si articola in:
- 25 quesiti su diritto amministrativo, diritto civile (obbligazioni e contratti), contabilità e contratti pubblici, diritto penale (reati contro la PA), disciplina del pubblico impiego, ordinamento del Consiglio di Stato, TAR e Avvocatura dello Stato, lingua inglese (livello A2) e competenze digitali;
- 7 quesiti di logica e ragionamento verbale;
- 8 quesiti situazionali su casi organizzativi e relazionali
La prova si considera superata con almeno 21/30. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento.
5. Valutazione dei titoli
Solo per i codici A (Avvocatura dello Stato) è prevista anche la valutazione dei titoli dopo la prova scritta, riservata ai candidati risultati idonei.
In particolare, è riconosciuta una premialità fino a 3 punti per esperienze lavorative di almeno due anni consecutivi presso pubbliche amministrazioni impegnate nell’attuazione del PNRR.
6. Graduatorie, assunzione e sede di lavoro
Le graduatorie finali di merito saranno pubblicate sul Portale inPA e sui siti di Avvocatura dello Stato e Giustizia Amministrativa.
I vincitori saranno assunti a tempo indeterminato nell’Area Assistenti e assegnati alle sedi indicate nel bando, in base all’ordine di graduatoria.
L’assunzione avverrà nel rispetto dei vincoli finanziari e potrà essere seguita da eventuale scorrimento per idonei non vincitori.
