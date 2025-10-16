Categorie principali
Concorso RIPAM: bando per 101 assistenti presso Avvocatura dello Stato e Giustizia Amministrativa

È stato pubblicato sul portale inPA il nuovo concorso RIPAM 2025 per 101 assistenti presso l’Avvocatura dello Stato e la Giustizia amministrativa.

Lorena Papini 16/10/25
Allegati

È stato pubblicato sul portale inPA il nuovo concorso RIPAM 2025 per il reclutamento di 101 unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area degli assistenti presso l’Avvocatura dello Stato e la Giustizia amministrativa (Consiglio di Stato e TAR). La selezione, gestita da Formez PA per conto della Commissione RIPAM, è per titoli ed esami e si svolge su base territoriale.

Indice

1. Posti disponibili e sedi per il Concorso RIPAM


Il concorso prevede 55 posti per la famiglia professionale amministrativa-giuridico-contabile da assegnare all’Avvocatura dello Stato, e 46 posti per la famiglia amministrativo-giuridico-economica destinati al Consiglio di Stato e ai Tribunali Amministrativi Regionali (TAR).
Ogni profilo è identificato da un codice concorso (A per Avvocatura, B per Giustizia Amministrativa), con distribuzione territoriale dettagliata nel bando — ad esempio:

  • Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari (4 posti, Cod. A.1),
  • Napoli (5 posti, Cod. A.15),
  • Venezia (6 posti, Cod. A.24),
  • TAR Lazio – Roma (5 posti, Cod. B.10),
  • Consiglio di Stato (11 posti, Cod. B.1).

È possibile candidarsi per un solo codice concorso e per un solo ambito territoriale.

2. Requisiti di partecipazione al Concorso RIPAM


I candidati devono essere in possesso di:

  • cittadinanza italiana o di altro Stato UE (con i requisiti previsti dall’art. 38 d.lgs. 165/2001);
  • maggiore età;
  • idoneità fisica all’impiego;
  • diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale o titolo equipollente;
  • condotta incensurabile, richiesta solo per chi sarà assegnato all’Avvocatura dello Stato

La partecipazione è “con riserva” fino alla verifica dei requisiti. I candidati con titoli di studio esteri devono dichiararne l’equipollenza o l’avvio della richiesta di riconoscimento.

3. Domanda di partecipazione


La domanda deve essere presentata esclusivamente online sul portale inPA, autenticandosi con SPID, CIE, CNS o eIDAS.
È obbligatorio disporre di una PEC personale o domicilio digitale.
Il termine per la presentazione è di 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sul portale.
È previsto un contributo di partecipazione di €10,00, da versare tramite il sistema pagoPA. Il pagamento non è rimborsabile e deve avvenire entro la scadenza del bando. La ricevuta di corretta presentazione della domanda è scaricabile al termine della procedura. In caso di errore, è possibile reinviare una nuova candidatura: sarà valida solo l’ultima inviata.

4. Prova d’esame del Concorso RIPAM


Il concorso non prevede una prova preselettiva né prova orale. L’unica prova scritta, informatizzata e centralizzata tramite piattaforma digitale, consiste in 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, per un punteggio massimo di 30 punti.
La prova si articola in:

  • 25 quesiti su diritto amministrativo, diritto civile (obbligazioni e contratti), contabilità e contratti pubblici, diritto penale (reati contro la PA), disciplina del pubblico impiego, ordinamento del Consiglio di Stato, TAR e Avvocatura dello Stato, lingua inglese (livello A2) e competenze digitali;
  • 7 quesiti di logica e ragionamento verbale;
  • 8 quesiti situazionali su casi organizzativi e relazionali

La prova si considera superata con almeno 21/30. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento.

5. Valutazione dei titoli


Solo per i codici A (Avvocatura dello Stato) è prevista anche la valutazione dei titoli dopo la prova scritta, riservata ai candidati risultati idonei.
In particolare, è riconosciuta una premialità fino a 3 punti per esperienze lavorative di almeno due anni consecutivi presso pubbliche amministrazioni impegnate nell’attuazione del PNRR.

6. Graduatorie, assunzione e sede di lavoro


Le graduatorie finali di merito saranno pubblicate sul Portale inPA e sui siti di Avvocatura dello Stato e Giustizia Amministrativa.
I vincitori saranno assunti a tempo indeterminato nell’Area Assistenti e assegnati alle sedi indicate nel bando, in base all’ordine di graduatoria.
L’assunzione avverrà nel rispetto dei vincoli finanziari e potrà essere seguita da eventuale scorrimento per idonei non vincitori.

Lorena Papini

