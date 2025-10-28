Concorso RIPAM 2025 101 Avvocati Statali e Giustizia Amministrativa: come iscriversi e dove si può lavorare

È stato pubblicato sul portale inPA il nuovo concorso RIPAM 2025 per l’assunzione di 101 assistenti amministrativi da destinare all’Avvocatura dello Stato e alla Giustizia amministrativa (Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali). Il reclutamento, gestito da Formez PA per conto della Commissione RIPAM, è aperto a diplomati e offre un impiego a tempo pieno e indeterminato nell’Area degli assistenti. Di seguito, le istruzioni operative per presentare la domanda, i profili disponibili e le sedi di destinazione. Per uno studio più efficace, abbiamo preparato il volume Concorso Avvocatura dello Stato, Consiglio di Stato, TAR 101 Assistenti Amministrativi – 55 Giuridico contabili e 46 Giuridico economici, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

1. Profili e sedi disponibili per il Concorso RIPAM

Il concorso prevede la copertura di 55 posti per la famiglia professionale amministrativo-giuridico-contabile presso l’Avvocatura dello Stato (codice A) e di 46 posti per la famiglia amministrativo-giuridico-economica destinati al Consiglio di Stato e ai TAR (codice B).

Ogni posizione è legata a un codice concorso e a uno specifico ambito territoriale, che il candidato deve scegliere al momento dell’iscrizione.

Ecco alcuni esempi di assegnazioni previste: Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari – 4 posti (Cod. A.1);

– 4 posti (Cod. A.1); Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli – 5 posti (Cod. A.15);

– 5 posti (Cod. A.15); Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia – 6 posti (Cod. A.24);

– 6 posti (Cod. A.24); TAR Lazio – Roma – 5 posti (Cod. B.10);

– 5 posti (Cod. B.10); Consiglio di Stato – 11 posti (Cod. B.1). È importante ricordare che si può concorrere per un solo codice concorso e per una sola sede: la scelta è vincolante e non potrà essere modificata dopo l’invio della domanda.

Per uno studio più efficace, abbiamo preparato il volume Concorso Avvocatura dello Stato, Consiglio di Stato, TAR 101 Assistenti Amministrativi – 55 Giuridico contabili e 46 Giuridico economici, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, un testo autorevole, aggiornato e completo, anche grazie al supporto digitale fornito. Il manuale illustra in maniera chiara e approfondita le materie oggetto della prova scritta. Nella sezione online collegata al volume, accessibile seguendo le istruzioni riportate in fondo al testo, saranno disponibili:

– quiz di lingua inglese;

– teoria e quiz di informatica;

– videolezioni di logica a cura di Giuseppe Cotruvo;

– simulatore di quiz;

– tutor digitale.

2. Requisiti di ammissione al Concorso RIPAM

Possono partecipare tutti i cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea che soddisfano i requisiti generali previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001. In particolare, sono richiesti: il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale o titolo equipollente;

o titolo equipollente; la maggiore età e l’idoneità fisica all’impiego;

e l’idoneità fisica all’impiego; l’assenza di condanne penali o procedimenti in corso;

per i candidati assegnati all’Avvocatura dello Stato, una condotta incensurabile, attestata in fase di assunzione. I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere dichiarati equipollenti o accompagnati dalla richiesta di riconoscimento presentata alle autorità competenti. La partecipazione al concorso è sempre ammessa con riserva, in attesa della verifica dei requisiti dichiarati.

3. Domanda di partecipazione: come si presenta

La domanda va compilata esclusivamente online tramite il portale inPA (https://www.inpa.gov.it), previa autenticazione con SPID, CIE, CNS o eIDAS.

Ogni candidato deve essere in possesso di una PEC personale o domicilio digitale valido.

Il termine di presentazione è di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del bando. La procedura richiede inoltre: il pagamento di un contributo di partecipazione di €10,00 , da effettuarsi con pagoPA entro la scadenza;

, da effettuarsi con entro la scadenza; la compilazione completa dei dati anagrafici, titoli e preferenze ;

; il caricamento di eventuali documenti richiesti. Al termine dell’invio, il sistema genera una ricevuta in formato PDF che attesta la corretta presentazione della domanda.

In caso di errore, è possibile ripresentare la candidatura: sarà considerata valida solo l’ultima inviata entro i termini.

4. Svolgimento della prova e graduatorie finali

Il concorso non prevede né prova preselettiva né orale: l’unica fase selettiva è una prova scritta informatizzata.

Il test consiste in 40 quesiti a risposta multipla da svolgere in 60 minuti, per un punteggio massimo di 30 punti. Le domande sono così suddivise: 25 quesiti su diritto amministrativo, civile (obbligazioni e contratti), contabilità e contratti pubblici, diritto penale (reati contro la PA), pubblico impiego, ordinamento del Consiglio di Stato, TAR e Avvocatura dello Stato, inglese (livello A2) e competenze digitali;

7 quesiti di logica e ragionamento verbale;

8 quesiti situazionali su casi organizzativi e relazionali. La prova si intende superata con almeno 21/30.

Solo per i candidati al codice A (Avvocatura) è prevista la valutazione dei titoli, che può attribuire fino a 3 punti aggiuntivi per esperienze di lavoro di almeno due anni presso amministrazioni coinvolte nel PNRR.

Le graduatorie finali saranno pubblicate sul portale inPA e sui siti istituzionali degli enti interessati. I vincitori saranno assunti a tempo indeterminato e assegnati alle sedi scelte, in base all’ordine di graduatoria. In caso di rinunce, potranno essere disposti scorrimenti a favore degli idonei.

