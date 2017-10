Concorso Polizia di Stato, oggi la graduatoria

Sarà pubblicata oggi in Gazzetta Ufficiale la graduatoria degli scritti e il calendario delle prossime prove del Concorso Polizia di Stato 2017 per la selezione di ben 1.148 Allievi agenti. La grande attesa sta quindi per finire: graduatoria e calendario avrebbero già dovuto essere rese disponibili un mese fa, il 25 settembre, ma all’ultimo momento un annuncio sul sito internet della Polizia di Stato ha rimandato tutto di quattro settimane. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere nell’attesa delle prossime prove: l’esame di efficienza fisica, l’accertamento psico-fisico e il test attitudinale.

Scritti, si passa solo con il 9 e il 10?

L’attesa e l’ansia tra i candidati che sognano di diventare Allievi agenti sta raggiungendo livelli altissimi: il Concorso Polizia di Stato è uno dei più importanti e anticipati del 2017, non ultimo per il fatto che è aperto a tutti i civili e non solo a chi ha svolto il servizio militare. Hanno quindi partecipato alle selezioni scritte migliaia di candidati da tutta Italia, che però da molte settimane stanno aspettando di conoscere il risultato delle loro prove. Quanti saranno gli aspiranti poliziotti ammessi alle prove successive, e quale sarà il voto minimo che garantirà il superamento degli scritti? Tutte domande che, per ora, non hanno una risposta.

Quel che è certo è che non basterà una votazione di sei decimi per passare alla fase successiva. Sarà selezionato solo chi ha ottenuto un voto molto alto agli scritti, probabilmente solo i 9 e i 10. Anzi, la soglia potrebbe persino essere più alta del 9. È bene sapere, comunque, che saranno pubblicate tre diverse graduatorie: una per i civili e due riservate ai volontari in ferma prefissata VFP1 e VFP4.

Le prove di efficienza fisica

Sarà rivelato oggi, come accennato, anche il calendario con tutte le indicazioni per le prossime prove del Concorso Polizia di Stato.

Prima fra tutte, la temuta prova di efficienza fisica. I candidati che passeranno gli scritti dovranno misurarsi nella corsa di 1.000 metri (tempo massimo previsto: 3 minuti e 55 per gli uomini e 4 minuti e 55 per le donne), nel salto in alto (soglia minima di 1 metro e 20 per gli uomini e di 1 metro per le donne) e nel sollevamento alla sbarra (minimo di 5 sollevamenti in 2 minuti per gli uomini e 2 per le donne). Per essere ammessi alle prove fisiche, sarà necessario presentarsi muniti di idoneo abbigliamento sportivo e di valido certificato di idoneità sportiva agonistica per l’atletica leggera.

Il percorso per diventare Allievi agenti

Al termine delle prove di efficienza fisica, saranno ancora due gli step per poter finalmente diventare Allievi agenti. Innanzitutto, gli accertamenti psico-fisici: i candidati dovranno sottoporsi a un esame clinico generale e a varie prove strumentali e di laboratorio, oltre che a una serie di esami ematochimici. Seguiranno infine gli accertamenti attitudinali: i candidati dovranno dimostrare la propria idoneità allo svolgimento dei compiti previsti dalla professione attraverso test collettivi e individuali e un colloquio privato con un componente della Commissione.

Alla fine di questo terzo e ultimo test, i 1.148 candidati ritenuti più meritevoli saranno nominati ufficialmente Allievi agenti della Polizia di Stato.