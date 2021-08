Concorso per 2420 funzionari all’Agenzia delle entrate

Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2021 i bandi di concorso per l’assunzione di 2420 unità di personale per l’agenzia delle entrate in Area III, fascia retributiva F1. C’è tempo fino al 30 settembre 2021 per presentare domanda di partecipazione.

Il concorso è rivolto ai laureati e prevede due profili professionali:

Il 10% dei posti è riservato ai dipendenti di ruolo dell’Agenzia delle Entrate, appartenenti alla seconda area funzionale, in possesso dei requisiti previsti.

Le sedi a cui verranno assegnati i vincitori del concorso sono: la sede centrale di Roma, le varie direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate e le direzioni provinciali di Trento e Bolzano.

Requisiti

Il requisito principale è il possesso di una laurea: laurea triennale, o quadriennale vecchio ordinamento o titoli equipollenti in Scienze Politiche, Economia e Commercio o Giurisprudenza.

I requisiti generali: cittadinanza italiana; posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari; godimento dei diritti politici e civili; idoneità fisica all’impiego; non essere stati interdetti dai pubblici uffici, non essere stati destituiti o dispensati ovvero licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione; non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili.

Prove concorsuali

Entrambi i concorsi prevedono lo svolgimento di tre fasi di selezione:

prova scritta attitudinale

prova scritta professionale

prova orale integrata da un tirocinio teorico-pratico

Le prove avranno inizio dopo il 15 ottobre 2021, data in cui sarà pubblicato il calendario sulle piattaforme dedicate.

Come fare domanda

Le domande vanno compilate e inviate solo in via telematica entro il 30 settembre 2021 accedendo a due diversi portali previa registrazione con nome utente e password

100inf.it – Per il concorso 100 Funzionari informatici;

– Per il concorso 100 Funzionari informatici; 2320trib.it – Per il concorso 2320 Funzionari tributari

Per la partecipazione al concorso i candidati devono essere in possesso di un indirizzo personale di Posta Elettronica Certificata (PEC). Sarà possibile compilare la domanda anche in più sessioni, da concludere entro le 23.59 del 30 settembre 2021.

ATTENZIONE

I candidati del precedente concorso per 510 unità che erano stati ammessi al tirocinio teorico-pratico al termine della selezione ma che non hanno potuto svolgerlo, e che hanno chiesto con apposita istanza l’ammissione al tirocinio della successiva procedura concorsuale, devono presentare domanda di partecipazione alla procedura codice RTRIB2170 sempre entro il 30 settembre, compilando l’apposito campo durante la presentazione della domanda.

