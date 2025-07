Concorso Ministero della Giustizia 2025: 2970 posti tra funzionari UNEP e assistenti giudiziari

È stato pubblicato il nuovo bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dalla Commissione Interministeriale RIPAM per il reclutamento di 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da destinare agli uffici del Ministero della Giustizia. Il bando è scaricabile in PDF dal box allegati. Si tratta di una procedura di selezione di rilievo nazionale, che risponde alle crescenti esigenze di potenziamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento alle attività di notificazioni, esecuzioni, protesti e ai servizi di cancelleria a supporto della giurisdizione. Il concorso è rivolto sia a diplomati sia a laureati, secondo il profilo prescelto, e costituisce una delle principali occasioni di ingresso stabile nella Pubblica Amministrazione per l’anno 2025. Maggioli Editore ha preparato uno strumento, il Manuale Concorso Ministero della Giustizia – 2800 Cancellieri , per aiutare i candidati, disponibile su Maggioli Shop e Amazon .

Sono previste riserve di legge per persone con disabilità (10%), volontari delle Forze Armate (30%), volontari del servizio civile universale (15%) e personale a tempo determinato con almeno 36 mesi di servizio (fino al 40%). Le domande vanno presentate esclusivamente tramite il portale “inPA” entro 30 giorni dalla pubblicazione , con autenticazione tramite SPID, CIE o strumenti equivalenti e versamento di una quota di partecipazione di 10 euro per ciascun profilo.

2. Materie da studiare e strumenti consigliati per la preparazione



La prova scritta, distinta per ciascun codice di concorso, consiste in 40 quesiti a risposta multipla da svolgere in 60 minuti, suddivisi in tre sezioni:

25 domande sulle materie specifiche del profilo;

8 quesiti di logica e ragionamento critico-verbale;

7 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative.

Per i funzionari UNEP, le materie spaziano dall’ordinamento degli ufficiali giudiziari al diritto civile (obbligazioni e diritti reali), diritto penale (delitti contro la PA e l’amministrazione della giustizia), diritto processuale civile e penale (notifiche ed esecuzioni), disciplina dei protesti cambiari, diritto della navigazione, norme sul sostituto d’imposta e rapporto di lavoro pubblico. Sono richieste anche conoscenze di inglese livello B1 e competenze informatiche di base.

Per gli assistenti giudiziari, le materie includono diritto costituzionale, amministrativo, procedura civile e penale, ordinamento giudiziario, servizi di cancelleria, spese di giustizia e casellario giudiziale, oltre a inglese (livello A2) e informatica.

