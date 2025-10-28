Categorie principali
Concorso MAECI 2025: riapertura domande per 200 Assistenti (diplomati)

Riaperto il concorso MAECI 2025 per 200 assistenti amministrativi: requisiti, domanda online, prove e valutazione dei titoli.

Redazione 28/10/25
Allegati

È stata disposta la riapertura dei termini del Concorso MAECI 2025 per l'assunzione di 200 Assistenti amministrativi, contabili e consolari (cod. ACC). La selezione è per titoli ed esami, richiede il diploma ed è caratterizzata dall'obbligo di conoscere almeno due lingue straniere. La riapertura riguarda esclusivamente i candidati con cittadinanza diversa da quella italiana; restano valide le domande già inviate in precedenza dagli altri candidati. I requisiti devono essere posseduti alla data del 12 marzo 2025. Di seguito una guida operativa: chi può partecipare, come presentare la domanda, come si svolgono le prove e come funziona la valutazione dei titoli.

Indice

1. Posti, profilo professionale e dove si lavora del Concorso MAECI 2025


I 200 posti sono inquadrati nell’Area degli Assistenti, famiglia ACC per attività amministrative, contabili e consolari. L’immissione in ruolo avviene presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con possibilità di impiego:

  • Amministrazioni centrali a Roma (uffici MAECI);
  • Rete estera: sedi diplomatiche e consolari e Istituti Italiani di Cultura (in funzione delle esigenze organizzative).
    Le mansioni tipiche comprendono: protocollazione e gestione documentale, supporto ai procedimenti amministrativo-contabili, attività consolari al pubblico (stato civile, anagrafe, visti), servizi di front-office in lingua e adempimenti informatici di base. La mobilità internazionale è parte fisiologica del profilo: occorre disponibilità a periodici trasferimenti all’estero secondo la programmazione del Ministero.

2. Riapertura, requisiti e riserve del Concorso MAECI 2025


La riapertura delle domande è limitata a candidati UE ed extra-UE che rientrino nelle ipotesi dell’art. 38, commi 1 e 3-bis, d.lgs. 165/2001 (cittadinanza UE o titolo di soggiorno idoneo per extra-UE). Requisiti principali:

  • Diploma di scuola secondaria di secondo grado (quinquennale);
  • Idoneità fisica, godimento dei diritti civili e politici, assenza di condanne e condotta incensurabile (art. 35, co. 6, d.lgs. 165/2001);
  • Conoscenza di almeno due lingue straniere (inglese e una seconda lingua veicolare tra: francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese, giapponese).
    Riserve (nel limite complessivo del 50%): 10% a impiegati MAECI a TI; 15 posti a persone con disabilità (art. 3 L. 68/1999); 30% volontari FF.AA.; 15% operatori SCU. Le riserve si applicano nei limiti di legge e sono rimodulate per non superare il tetto del 50%.

Per la preparazione abbiamo preparato il volume Concorso MAECI 200 Assistenti amministrativi contabili consolari, disponibile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

3. Domanda del Concorso MAECI 2025: step-by-step, scadenze e documenti


Dove: esclusivamente su Portale inPA con autenticazione SPID/CIE/CNS/eIDAS.
Chi può presentarla nella finestra riaperta: soltanto i candidati con cittadinanza diversa da quella italiana che rientrino nelle condizioni dell’art. 38 citato.
Quando: fino al 22 ottobre 2025 per la riapertura dedicata ai non italiani (le domande già inviate dagli altri restano efficaci).
Come:

  • Accedi alla pagina del concorso su inPA e compila il form (dati anagrafici, recapiti, titoli).
  • Indica titoli di studio ulteriori al diploma: sono valutabili ai fini dei titoli.
  • Carica gli eventuali allegati richiesti dal bando.
  • Paga il contributo di partecipazione: € 10,00 via pagoPA entro la scadenza.
  • Verifica e invia: il sistema rilascia ricevuta digitale (PDF). In caso di errore, reinvia: è valida solo l’ultima domanda presentata in tempo.
    PEC/domicilio digitale: obbligatorio per ricevere ogni comunicazione.

4. Prove di selezione: scritta, orale e lingua facoltativa


La selezione prevede:

  • Prova scritta: 40 quesiti a risposta multipla in 60 minuti (max 30 punti, soglia 21/30), con 25 domande su diritto pubblico e pubblico impiego, contabilità di Stato, diritto consolare, ordinamento MAECI, logica/critico-verbale, informatica e lingue; 7 quesiti di logica; 8 situazionali su casi organizzativi. La prova si svolge a Roma. Non è prevista la banca dati preventiva.
  • Prova orale: colloquio interdisciplinare sulle medesime materie, geografia, informatica, inglese e seconda lingua (livello indicativo B2); soglia 21/30.
  • Prova facoltativa di lingua straniera: conversazione di attualità internazionale in una o più lingue aggiuntive, con bonus fino a 7 punti (1 punto per ciascuna lingua).

Suggerimento operativo: già in fase di domanda dichiara le lingue che padroneggi realmente; in preparazione, costruisci glossari tematici (consolare, amministrativo, contabile) in entrambe le lingue.

5. Valutazione dei titoli, graduatorie e assunzione


Dopo l’orale, la Commissione valuta i titoli di studio (fino a 3 punti: lauree, master I/II livello, specializzazioni, dottorati secondo i pesi previsti) e i titoli di servizio (fino a 10 punti, esperienza in PA o organizzazioni internazionali). I titoli sono rilevanti se attinenti al profilo e alle materie d’esame.
Le graduatorie sono approvate e pubblicate; l’assunzione a tempo indeterminato avviene secondo l’ordine di merito, tenuto conto di riserve e preferenze. Possibile scorrimento per idonei in caso di rinunce/ulteriori fabbisogni.

6. Cosa studiare (e come)


Pianifica su quattro blocchi: (1) normativo (diritto pubblico, pubblico impiego, contabilità di Stato, diritto consolare, ordinamento MAECI); (2) trasversali (logica, situazionali, informatica); **(3) lingue (inglese + seconda lingua); (4) geografia.
Metodo pratico:

  • alterna quiz cronometrati (40/60) a ripassi mirati;
  • crea schede “procedura consolare” (AIRE, stato civile, visti, legalizzazioni);
  • per le lingue, esercita role-play di sportello consolare e traduzioni brevi di atti amministrativi.

Con una preparazione mirata e una domanda compilata correttamente entro i termini, il Concorso MAECI 2025 offre un percorso professionale dinamico e internazionale già a partire dal diploma.

7. Come ricevere aggiornamenti


Per restare aggiornato su tutte le novità e confrontarsi con gli altri candidati, ricevere aggiornamenti in tempo reale e materiale di studio inedito è inoltre disponibile il Gruppo Telegram dedicato al concorso. Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia.

