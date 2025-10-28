Concorso MAECI 2025: riapertura domande per 200 Assistenti (diplomati)

È stata disposta la riapertura dei termini del Concorso MAECI 2025 per l’assunzione di 200 Assistenti amministrativi, contabili e consolari (cod. ACC). La selezione è per titoli ed esami, richiede il diploma ed è caratterizzata dall’obbligo di conoscere almeno due lingue straniere. La riapertura riguarda esclusivamente i candidati con cittadinanza diversa da quella italiana; restano valide le domande già inviate in precedenza dagli altri candidati. I requisiti devono essere posseduti alla data del 12 marzo 2025. Di seguito una guida operativa: chi può partecipare, come presentare la domanda, come si svolgono le prove e come funziona la valutazione dei titoli. Per la preparazione abbiamo preparato il volume Concorso MAECI 200 Assistenti amministrativi contabili consolari, disponibile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

FORMATO CARTACEO Concorso MAECI 200 Assistenti amministrativi contabili consolari Il manuale presenta in maniera chiara, completa e approfondita tutti gli argomenti richiesti dal bando di concorso indetto dal MAECI (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) per 200 Assistenti amministrativi, contabili e consolari (cod. ACC). Il volume presenta, in particolare, le materie che saranno oggetto della prova scritta, ovvero:- Elementi di diritto pubblico;- Rapporto di pubblico impiego;- Elementi di contabilità di Stato;- Elementi di diritto consolare;- Logica deduttiva e ragionamento critico-verbale;- Quesiti situazionali;- Elementi di geografia (online);- Ordinamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (online).Nella sezione online raggiungibile seguendo le istruzioni in fondo al libro sono disponibili anche:- simulatore di quiz,- sezione di quiz di lingua inglese,- sezione dedicata all’informatica,- videolezioni di logica a cura di Giuseppe Cotruvo. Autori Vari | Maggioli Editore 2025 37.05 € Scopri di più

Scarica i PDF BANDO-MAECI-200.pdf 866 KB D.M.-n.-5115-601-BIS.pdf 767 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Posti, profilo professionale e dove si lavora del Concorso MAECI 2025

I 200 posti sono inquadrati nell’Area degli Assistenti, famiglia ACC per attività amministrative, contabili e consolari. L’immissione in ruolo avviene presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con possibilità di impiego: Amministrazioni centrali a Roma (uffici MAECI);

a Roma (uffici MAECI); Rete estera: sedi diplomatiche e consolari e Istituti Italiani di Cultura (in funzione delle esigenze organizzative).

Le mansioni tipiche comprendono: protocollazione e gestione documentale, supporto ai procedimenti amministrativo-contabili, attività consolari al pubblico (stato civile, anagrafe, visti), servizi di front-office in lingua e adempimenti informatici di base. La mobilità internazionale è parte fisiologica del profilo: occorre disponibilità a periodici trasferimenti all’estero secondo la programmazione del Ministero.

2. Riapertura, requisiti e riserve del Concorso MAECI 2025

La riapertura delle domande è limitata a candidati UE ed extra-UE che rientrino nelle ipotesi dell’art. 38, commi 1 e 3-bis, d.lgs. 165/2001 (cittadinanza UE o titolo di soggiorno idoneo per extra-UE). Requisiti principali: Diploma di scuola secondaria di secondo grado (quinquennale) ;

; Idoneità fisica , godimento dei diritti civili e politici , assenza di condanne e condotta incensurabile (art. 35, co. 6, d.lgs. 165/2001);

, , e (art. 35, co. 6, d.lgs. 165/2001); Conoscenza di almeno due lingue straniere (inglese e una seconda lingua veicolare tra: francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese, giapponese).

Riserve (nel limite complessivo del 50%): 10% a impiegati MAECI a TI; 15 posti a persone con disabilità (art. 3 L. 68/1999); 30% volontari FF.AA.; 15% operatori SCU. Le riserve si applicano nei limiti di legge e sono rimodulate per non superare il tetto del 50%. Per la preparazione abbiamo preparato il volume Concorso MAECI 200 Assistenti amministrativi contabili consolari, disponibile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

FORMATO CARTACEO Concorso MAECI 200 Assistenti amministrativi contabili consolari Il manuale presenta in maniera chiara, completa e approfondita tutti gli argomenti richiesti dal bando di concorso indetto dal MAECI (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) per 200 Assistenti amministrativi, contabili e consolari (cod. ACC). Il volume presenta, in particolare, le materie che saranno oggetto della prova scritta, ovvero:- Elementi di diritto pubblico;- Rapporto di pubblico impiego;- Elementi di contabilità di Stato;- Elementi di diritto consolare;- Logica deduttiva e ragionamento critico-verbale;- Quesiti situazionali;- Elementi di geografia (online);- Ordinamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (online).Nella sezione online raggiungibile seguendo le istruzioni in fondo al libro sono disponibili anche:- simulatore di quiz,- sezione di quiz di lingua inglese,- sezione dedicata all’informatica,- videolezioni di logica a cura di Giuseppe Cotruvo. Autori Vari | Maggioli Editore 2025 37.05 € Scopri di più

3. Domanda del Concorso MAECI 2025: step-by-step, scadenze e documenti

Dove: esclusivamente su Portale inPA con autenticazione SPID/CIE/CNS/eIDAS.

Chi può presentarla nella finestra riaperta: soltanto i candidati con cittadinanza diversa da quella italiana che rientrino nelle condizioni dell’art. 38 citato.

Quando: fino al 22 ottobre 2025 per la riapertura dedicata ai non italiani (le domande già inviate dagli altri restano efficaci).

Come: Accedi alla pagina del concorso su inPA e compila il form (dati anagrafici, recapiti, titoli).

(dati anagrafici, recapiti, titoli). Indica titoli di studio ulteriori al diploma: sono valutabili ai fini dei titoli .

al diploma: sono valutabili ai fini dei . Carica gli eventuali allegati richiesti dal bando.

richiesti dal bando. Paga il contributo di partecipazione: € 10,00 via pagoPA entro la scadenza.

via entro la scadenza. Verifica e invia: il sistema rilascia ricevuta digitale (PDF). In caso di errore, reinvia: è valida solo l’ultima domanda presentata in tempo.

PEC/domicilio digitale: obbligatorio per ricevere ogni comunicazione.

4. Prove di selezione: scritta, orale e lingua facoltativa

La selezione prevede: Prova scritta : 40 quesiti a risposta multipla in 60 minuti ( max 30 punti , soglia 21/30 ), con 25 domande su diritto pubblico e pubblico impiego, contabilità di Stato, diritto consolare , ordinamento MAECI, logica/critico-verbale, informatica e lingue; 7 quesiti di logica ; 8 situazionali su casi organizzativi. La prova si svolge a Roma . Non è prevista la banca dati preventiva.

: a risposta multipla in ( , ), con su diritto pubblico e pubblico impiego, contabilità di Stato, , ordinamento MAECI, logica/critico-verbale, informatica e lingue; ; su casi organizzativi. La prova si svolge . è prevista la preventiva. Prova orale : colloquio interdisciplinare sulle medesime materie, geografia , informatica , inglese e seconda lingua (livello indicativo B2 ); soglia 21/30 .

: colloquio interdisciplinare sulle medesime materie, , , e (livello indicativo ); . Prova facoltativa di lingua straniera: conversazione di attualità internazionale in una o più lingue aggiuntive, con bonus fino a 7 punti (1 punto per ciascuna lingua). Suggerimento operativo: già in fase di domanda dichiara le lingue che padroneggi realmente; in preparazione, costruisci glossari tematici (consolare, amministrativo, contabile) in entrambe le lingue.

5. Valutazione dei titoli, graduatorie e assunzione

Dopo l’orale, la Commissione valuta i titoli di studio (fino a 3 punti: lauree, master I/II livello, specializzazioni, dottorati secondo i pesi previsti) e i titoli di servizio (fino a 10 punti, esperienza in PA o organizzazioni internazionali). I titoli sono rilevanti se attinenti al profilo e alle materie d’esame.

Le graduatorie sono approvate e pubblicate; l’assunzione a tempo indeterminato avviene secondo l’ordine di merito, tenuto conto di riserve e preferenze. Possibile scorrimento per idonei in caso di rinunce/ulteriori fabbisogni.

6. Cosa studiare (e come)

Pianifica su quattro blocchi: (1) normativo (diritto pubblico, pubblico impiego, contabilità di Stato, diritto consolare, ordinamento MAECI); (2) trasversali (logica, situazionali, informatica); **(3) lingue (inglese + seconda lingua); (4) geografia.

Metodo pratico: alterna quiz cronometrati (40/60) a ripassi mirati ;

(40/60) a ; crea schede “procedura consolare” (AIRE, stato civile, visti, legalizzazioni);

(AIRE, stato civile, visti, legalizzazioni); per le lingue, esercita role-play di sportello consolare e traduzioni brevi di atti amministrativi. Con una preparazione mirata e una domanda compilata correttamente entro i termini, il Concorso MAECI 2025 offre un percorso professionale dinamico e internazionale già a partire dal diploma.

7. Come ricevere aggiornamenti

Per restare aggiornato su tutte le novità e confrontarsi con gli altri candidati, ricevere aggiornamenti in tempo reale e materiale di studio inedito è inoltre disponibile il Gruppo Telegram dedicato al concorso. Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia.