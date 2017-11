Concorso Inps, tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo chiesto a Giuseppe Cotruvo, Docente di corsi di preparazione per i test d’ammissione all’Università e per la partecipazione a concorsi pubblici, nonché uno dei massimi esperti in quiz di logica. di indicarci tutte le notizie utili e necessarie per affrontare il Concorso Inps.

Nel presentare il Suo manuale di preparazione in imminente uscita, così ci ha risposto:

Egregi lettori,

il presente volume nasce dall’esigenza di fornire un ausilio utile a coloro che affrontano la prima prova scritta oggettivo-attitudinale del concorso INPS.

Il volume è diviso in due parti.

La prima parte mira a sviluppare le capacità di soluzione dei quesiti di carattere psicoattitudinale e di logica.

Con questa tipologia di prove le amministrazioni intendono valutare la rapidità di calcolo mentale, l’intuito e l’attitudine logica dei concorrenti, caratteristiche che, associate ad una cultura professionale solida, risultano preziose nell’espletamento delle mansioni proprie dei profili oggetto della selezione.

È importante sottolineare, però, che le capacità menzionate sono il risultato di una pratica sedimentata negli anni e non si possono acquisire in breve tempo, ma di certo possono essere migliorate grazie ad un esercizio costante e ad alcuni consigli, non sempre “ortodossi”, ma molto efficaci: questi suggerimenti avrete modo di leggerli nel volume, nelle note di commento alle soluzioni dei quiz, classificati per argomento e per difficoltà e tratti dalle prove realmente svolte nei mesi scorsi.

Di sicuro interesse risultano le videolezioni allegate al testo per mostrarti in modo più fluido e accattivante i ragionamenti da formulare nella risoluzione di alcuni quesiti.

La seconda parte dell’opera raccoglie invece capitoli dedicati alla cultura generale, competenze linguistiche e informatiche. Qui troverai sia trattazione manualistica sia quesiti a risposta multipla.

L’immagine precedente è una foto della determina con cui si dà avvio ufficialmente al nuovo concorso INPS. Ma in cosa consiste questo concorso? Come si svolgerà? Chi potrà partecipare?

Proverò a rispondere brevemente:

Quanti sono i posti messi a concorso?

365 posti, nel profilo dell’analista di processo-consulente professionale (è un profilo di nuova istituzione e rientra nella categoria dei funzionari). La graduatoria resterà valida 3 anni e dopo la conclusione del concorso, oltre i 365 vincitori, potrebbero essere assunti alcune centinaia di ulteriori funzionari.

Dove saranno destinati i vincitori?

Sull’intero territorio nazionale (le destinazioni si conosceranno a concorso concluso).

Quali sono i requisiti per l’ammissione al concorso?

I requisiti principali per l’ammissione al concorso sono 5:

A) la laurea magistrale/specialistica in:

– scienze dell’economia (LM-56 o 64/S),

– scienze economico-aziendali (LM-77 o 84/S),

– ingegneria gestionale (LM-31 o 34/S),

– scienze dell’amministrazione (LM-63 o 71/S),

– giurisprudenza (LMG-01 o 22/S)

– teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S)

oppure diplomi di laurea secondo il vecchio ordinamento corrispondenti a una delle lauree magistrali elencate.

B) è richiesta inoltre la certificazione, in corso di validità, di conoscenza della lingua inglese pari almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal MIUR

C) è richiesta anche la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea

D) non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico, né di essere stato interdetto da pubblici uffici;

E) non aver riportato condanne penali

Quali sono gli enti accreditati al miur per il rilascio di certificazioni linguistiche (di cui al Decreto 28 febbraio 2017, n. 118 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca)?

– Cambridge ESOL, 1, Hills Road, Cambridge, CB1 2EU, UK;

– City and Guilds (Pitman) 1, Giltspur Street, London, EC1A 9DD, UK;

– Edexcel /Pearson Ltd 190, High Holborn, London, WC1V 78H, UK;

– Educational Testing Service (ETS) www.ets.org

– English Speaking Board (ESB) 9, Hattersley Court, Burscough Road, Ormskirk L39 2AY, UK

– International English Language Testing System (IELTS) 1 Hills Road, Cambridge, CB1 2EU, UK;

– Pearson – LCCI;

– Pearson – EDI;

– Trinity College London (TCL) The Blue Fin Building, 110 Southwark Street, London SE1 OTA, UK www.trinitycollege.it

– Department of English, Faculty of Arts – University of Malta Tal-Qroqq, Msida MSD 2080, Malta;

– National Qualifications Authority of Ireland – Accreditation and Coordination of English Language Services (NQAI – ACELS) 5th Floor Jervis House, Jervis Street, Dublin 1, Ireland;

– Ascentis;

– AIM Awards;

– Learning Resource Network (LRN) http://www.lrnglobal.org/.

– British Institutes

– Gatehouse Awards Ltd http://www.gatehouseawards.org/

Come si svolgerà il concorso?

Sono previste due prove scritte, una prova orale e la valutazione dei titoli. NON CI SARÀ il tirocinio, come era stato annunciato in un primo momento.

1) PROVA SCRITTA OGGETTIVO-ATTITUDINALE

È la prima prova e consiste in una serie di quiz di carattere psicoattitudinale, di logica, sulle competenze linguistiche ed informatiche e di cultura generale. La prova è valutata in trentesimi. Superano la prima prova scritta (e possono accedere alla seconda) i candidati che abbiano riportato un punteggio pari o superiore a 21/30.

2) PROVA TECNICO-PROFESSIONALE

Consiste in quiz su:

– bilancio, pianificazione, programmazione e controllo

– contabilità pubblica, organizzazione e gestione aziendale

– diritto amministrativo e costituzionale

– diritto civile

– diritto del lavoro e legislazione sociale

– diritto penale

– elementi di analisi economica

– elementi di statistica e matematica attuariale

– scienza delle finanze e economia del lavoro

La prova è valutata in trentesimi. Superano la prova (e possono accedere all’orale) coloro che riportano un punteggio di almeno 21/30.

3) LA VALUTAZIONE DEI TITOLI

Ai titoli è assegnato un punteggio fino ad un massimo di 30 punti, come dettagliato di seguito:

Voto di laurea da 101 a 105 → 4 punti

Voto di laurea da 106 a 110 → 8 punti

Voto di laurea di 110 e lode → 12 punti

Master di II livello → 4 punti

Dottorato di ricerca → 8 punti

Seconda laurea magistrale (tra quelle che consentono l’accesso al concorso) → 4 punti

ECDL → 1 punto

Livello C1 di inglese (o superiore) → 5 punti

4) LA PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte.

Per superare l’orale è necessario conseguire un punteggio di almeno 21/30.

La graduatoria finale è redatta sommando alla media dei voti conseguiti negli scritti, il punteggio dei titoli e il voto dell’orale (quindi, per chi supera tutte le prove, il punteggio risulterà compreso tra 42 e 90 punti).

Quando si terrà il concorso?

Dalla pubblicazione del bando sono sono necessarie almeno 8 settimane prima che si svolga la prima prova, quella di logica e competenze culturali. Quindi le “danze” si apriranno ad inizio 2018.

Il concorso dell’INPS è una delle selezioni più attese degli ultimi anni: bisogna studiare molto per superarlo. Quindi mi piace salutarvi augurandovi un buono studio e un sincero in bocca al lupo, certo che il lavoro svolto possa giovarvi concretamente.

