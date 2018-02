Concorso Inps, oggi il calendario in Gazzetta Ufficiale

Concorso Inps: il calendario della prima prova scritta

Concorso Inps: dopo il rinvio dello scorso 29 dicembre, è prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di oggi, del calendario della prima prova scritta. Si tratta della prova in cui i candidati saranno chiamati a risolvere domande a risposta multipla di carattere logico-attitudinale. Alla scadenza del termine per la presentazione, sono state quantificate oltre 22 mila domande. Pertanto, con alta probabilità, la prova si svolgerà nell’arco di un’intera settimana, suddividendo gli aspiranti analisti in sottogruppi.

Per coloro i quali supereranno la prova logico-attitudinale, seguirà una seconda prova scritta, sempre articolata in domande a risposta chiusa, vertenti sulle seguenti materie: bilancio, pianificazione, programmazione e controllo; contabilità pubblica, organizzazione e gestione aziendale; diritto amministrativo e costituzionale; diritto civile; diritto del lavoro e legislazione sociale; diritto penale; elementi di analisi economica; elementi di statistica e matematica attuariale; scienza delle finanze e economia del lavoro. Si tratta delle stesse materie che saranno poi richieste in sede di prova orale.

L’Inps ha comunicato che, al punteggio dei candidati, deve essere aggiunta anche la valutazione di eventuali titoli (fino ad un massimo di 30 punti aggiuntivi) tra i quali rilevano: il voto di laurea; il conseguimento di un master e dottorato di ricerca; l’abilitazione ECDL per il computer; ulteriori titoli di laurea; livelli maggiori per la certificazione linguistica d’inglese.

Quanti supereranno la prova concorsuale diventeranno analisti di processo presso l’ente banditore, dovendo comunque preventivamente svolgere un periodo di formazione della durata di quattro mesi.

